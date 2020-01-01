ÖZEL | Marcelo Saracchi nasıl bir oyuncu? Almanya'dan yorumlar...

Goal Almanya editörleri, Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdi.

ara transfer döneminde Henry Onyekuru'nun ardından Marcelo Saracchi'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

2018-19 sezonunun başında River Plate'ten 'e 12 milyon euro karşılığında transfer olan Saracchi, ilk sezonunda 10'u UEFA olmak üzere toplam 20 resmi maçta forma giydi. Uruguaylı sol bek bu sezon ise sadece 7 kez oynadı. Saracchi, 1.5 sezonluk Leipzig kariyerinde 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

Resmi imzayı attıktan sonra ilk kez konuşan Saracchi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'ın 'da daha çok tanındığını dile getirdi ve sezonun ikinci yarısında formayı kapmak için elinden geleni yapacağını söyledi: "Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim. Sezonun ikinci yarısı için ilk hedefim formayı kazanmak, hocamın gözüne girmek, takım arkadaşlarıma hızla adapte olmak. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. İkinci yarıda takım arkadaşlarımla beraber iyi performans gösterip bu hedefe ulaşmamız gerekiyor"

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'dan Marcelo Saracchi yorumları

1.5 yıl boyunca kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Marcelo Saracchi hakkında Goal Almanya editörlerinin görüşlerini aldık. İşte o yorumlar...

Oliver Maywurm: "Saracchi için tipik bir bek oyuncusu diyebilirim. Arzulu, fiziksel olarak güçlü ve sol kanattan sürekli bindirmeler yapan bir oyuncu. 2018 yazında River Plate'den transfer edildikten sonra bu özellikleri sayesinde Leipzig kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde iyi performanslar gösterdi ve ligde de o sezonki ilk dört maça ilk 11'de başladı. Ancak bulduğu bu şanslarda sezon öncesinde dizinden ağır bir sakatlık geçiren Marcel Halstenberg'in henüz hazır hale gelmemesinin de etkisi vardı. Halstenberg sahalara dönünce Saracchi onun gölgesinde kaldı ve şans bulamamaya başladı. 2018'in Aralık ayından 2019'un Mayıs ayına kadar ligde süre alamadı. Daha sonra Ralf Rangnick onun antrenmanlardaki performansından memnun kalmadı ve uzun süre onu planlarının dışında tuttu. Saracchi için işler Julian Nagelsmann döneminde de değişmedi. Nagelsmann onun coşkusundan memnun olduğunu ancak taktiksel açıdan öğrenmesi gereken çok şeyi olduğunu söylemişti."

Ronan Murphy: "Saracchi hücum bindirmelerinde çok etkili bir oyuncu ama savunma yönünde zaafları var. Bu yüzden Ralf Rangnick de, Julian Nagelsmann da ona uzun vadeli planları arasında tutmadı. Nagelsmann onun taktiksel eksiklerinden bahsederken, savunma yönündeki zaaflarını işaret ediyordu."