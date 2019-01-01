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ÖZEL | Manchester United, Inter ile Romelu Lukaku için pazarlıklara başladı

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Romelu Lukaku, Inter'e gitmek için oldukça istekli olduğunu ve Manchester United ile Inter'in pazarlık halinde olduğunu belirtti.

Manchester United ve Inter, Romelu Lukaku'nun İtalyan kulübüne satılmasıyla ilgili müzakerelere başladı.

Belçikalı golcü, gelecek sezon Ole Gunnar Solskjaer'in tercih edeceği ilk santrfor olmayacağının kendisine söylenmesinin ardından Old Trafford'u terk etmek istediğini açıkça belirtti. Bu gelişmelerin ardından da Inter'in yeni patronu Antonio Conte, Lukaku'yu yaz transfer dönemindeki ana hedefi hâline getirdi.

Her ne kadar United, Inter ile müzakerelerin başladığını teyit etmese de, Goal'ün edindiği bilgilere göre iki kulübün temsilcileri arasında bugün Londra'da bir görüşme gerçekleştirildi.

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Inter, Lukaku için United'a bazı oyuncularını takas olarak teklif etse de United bu teklifi ilgi çekici bulmadı.

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26 yaşındaki golcü ise geçtiğimiz günlerde Mediaset' e yaptığı, "Inter'e gitmek iyi olabilir, benim için Conte dünyanın en iyi antrenörü" açıklamasıyla Inter'e gitme isteğini açıkla belli etmişti.

 

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