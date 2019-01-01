ÖZEL | Manchester United, Harry Maguire'ı açıklamak üzere

Manchester United ile Leicester City, Harry Maguire transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Yaz transfer sezonunun merakla beklenen transferinde nihayet sona gelindi. , 26 yaşındaki savunma oyuncusu Harry Maguire konusunda kulübü ile her konuda anlaştı.

Goal kaynaklarının her iki kulübe de yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Kırmızı Şeytanlar, başarılı futbolcu için yaklaşık 80 milyon sterlin değerinde bir bonservis bedeli ödeyecek. Böylece Maguire, 'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı geride bırakarak futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olacak.

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, uzun süredir kadrosunun savunma hattını güçlendirmek için çalışmalar yapıyordu ve Maguire da kulübün bir numaralı transfer hedefi haline gelmişti.

Leicester City'nin ile oynayacağı hazırlık mücadelesi kadrosuna alınmayan Maguire'ın, 11 Ağustos'ta Düşler Tiyatrosu'nda oynanacak yeni sezon Premier Lig ilk maçında karşısında forma giymesi bekleniyor.

Maguire, Daniel James ve Aaron Wan-Bissaka'dan sonra Manchester United'ın yeni sezon öncesi yaptığı üçüncü transfer olacak.