ÖZEL | Manchester United, Donny van de Beek'i kadrosuna katıyor

Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı orta saha oyuncusunu beş yıllığına transfer etmeye hazırlanıyor.

, 'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, United transferi yaklaşık 40 milyon sterlin karşılığında noktalamak üzere. Böylece Hollandalı oyuncu, United'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Van de Beek ile da ilgilense de United bir adım öne geçti.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, Van de Beek'in Frankfurt ile yaptıkları hazırlık maçının kadrosuna alınmamasıyla ilgili, "Onu maç kadrosunun dışında tutmamızı sağlayan bazı gelişmeler oldu. Neler olacağını göreceğiz. Net bir durum olduğunda bir duyuru yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.