ÖZEL | Manchester City oyuncularına Noel partisi yok

Geçtiğimiz sezonki Noel partisinden sonra oyuncuların performansının düştüğüne inanan Pep Guardiola, bu yıl aynı riski almak istemiyor.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu 'de oyuncular, tatil sonrası yoğunluk sebebiyle kulübün Noel partisine gidemeyecek.

Geçtiğimiz sezon yapılan kutlamaların ardından oyucuların performansında gözle görülür bir düşüş yaşandığına inanan teknik direktör Pep Guardiola, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre bu sezon da benzer şeylerin yaşanmasını istemiyor.

Son yıllarda, tüm kulüp çalışanlarının katıldığı Noel partileri geleneğine başlayan Manchester City'de maçı öncesi düzenlecek organizasyonda A takım oyuncuları yer almayacak.

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22 Aralık 2018'de 'a 3-2 mağlup olan Manchester City'de Guardiola, maç öncesindeki partinin olumsuz etkilerinin mağlubiyette payı olduğunu düşünmüştü. Üstelik oyuncuların bir kısmı partinin ardından başka bir gece kulübüne gidip sabaha kadar eğlenceyi sürdürmüştü.

"Pep's City - the Making of a Superteam" adlı kitapta yer alan birlige göre partiden bir gün sonra yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı; ancak Guardiola, Palace mağlubiyetini parti ile ilişkilendirdi.

Son olarak ligde 'a 2-1 mağlup olan City'de oyuncular, maç öncesinde Raheem Sterling'in 25. yaş gününde düzenlenen partiye katılmışlardı.