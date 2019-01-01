ÖZEL | Manchester City, Luka Jovic'i takip ediyor

Manchester City, birçok büyük kulübün transfer listesinde olan Luka Jovic'i takip

Benfica'dan iki sezonluğuna Eintracht Frankfurt'a kiralanan ve ikinci sezonunu geçirdiği Bundesliga'da sergilediği performansla ses getiren Luka Jovic için yeni bir takım daha talip oldu.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Barcelona ve Chelsea başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde olan Luka Jovic için Manchester City de devreye girdi. Pep Guardiola'nın ekibi, 21 yaşındaki genç oyuncu için sıkı takibe geçti.

Eintracht Frankfurt, satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Jovic'in bonservisini 6 milyon euro civarında bir ücretle almak istiyor. Alman ekibi, oyuncunun bonservisini aldıktan sonra yüksek bir ücretle genç golcüyü başka bir kulübe satacak.

Barcelona, Luka Jovic için 40 milyon euro'luk bir bütçe belirlerken Manchester City'nin henüz somut bir rakam belirlemediği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar detaylı bir şekilde izleyeceği öğrenildi.

Frankfurt'taki ikinci sezonunu geçiren Luka Jovic, bu sezon Bundesliga'da forma giydiği 21 maçta 15 gol atıp 5 asist yaparken UEFA Avrupa Ligi'nde de görev yaptığı 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon Eintracht Frankfurt'un Fortuna Dusseldorf'u 7-1 mağlup ettiği maçta 5 gol kaydeden Jovic, Bundesliga'da bir maçta en fazla gol atan en genç futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor.