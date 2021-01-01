ÖZEL | Luka Jovic, Eintracht Frankfurt'a geri dönmek üzere

Real Madrid'de gözden çıkarılan Sırp golcü eski kulübüne kiralık olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

'e büyük umutlarla transfer edilen ancak performansı beklentilerin altında kalan Luka Jovic, Madrid ekibinden ayrılmak üzere.

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Real'in kiralık olarak gönderebileceği bir kulüp arayışında olduğu Jovic ile birkaç kulüp ilgileniyor, ancak Sırp forvetin eski kulübü 'un transferi bitirmeye çok yakın.

Geçtiğimiz ay Jovic'e Zinedine Zidane'ın kendisini kadroda düşünmediği bildirilmişti.

Geçen sezon Real'deki ilk yılında yalnızca 8 maçta 11'de başlayan ve 806 dakika süre bulabilen Jovic, 2 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

Sırp golcü bu sezon ise şu ana dek sadece üç maçta kendisine 11'de yer bulabildi ve toplam 208 dakika süre buldu.