ÖZEL | Liverpool'dan Manchester United'a Minamino çalımı

Liverpool, Manchester United'ın da gündeminde olan Salzburglu Takumi Minamino'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

Premier Lig'de liderlik koltuığunda oturan , ezeli rakibi 'ın da kadrosuna katmak istediği Takumi Minamino'yu ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Japon futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı bir gol ve bir asist ile mücadele ederek menajer Jurgen Klopp'un dikkatini çekti.

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Goal'ün edindiği bilgiye göre Liverpool Sportif Direktörü Michael Edward, yaklaşık 8.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 24 yaşındaki futbolcuyu 1 Ocak 2020 tarihinde transfer edebileceklerine inanıyor.

Tecrübe kazanmaları için Rhian Brewster ve Curtis Jones gibi genç yetenekleri kiralık olarak başka takımlara göndermesi beklenen Liverpool, transfer döneminde Minamino gibi A takım tecrübesi bulunan genç yıldızlara öncelik vermeyi planlıyor.

2014 yazında ülkesinin Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olan Minamino, bu sezon 22 maçta dokuz gol ve beş asistle oynadı.