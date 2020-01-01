ÖZEL | Levent Baş: Federasyon olma yolunda ilerliyoruz

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Başkanı, Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu ve sporun zamanla çok daha fazla gelişeceğini belirtti.

RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Levent Baş, Mackolik Instagram canlı yayınında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Mackolik ve Goal editörü İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Baş, futgolfün nasıl bir spor olduğunu, gelişimini ve dünyadaki yeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Levent Baş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oluştu:

Daha fazla takım

"Futgolf herkesin oynayabileceği bir spor"

Futbol ile golfün bir araya geldiği bir spordur. Ağırlıklı olarak golf kuralları uygulanır. Oyunun amacı, futbol topunu en az vuruşla deliğe sokmak. Futbol oynamayı seven, tekniği iyi olan, kadın – erkek ayrımı veya yaş sınırı olmaksızın herkesin oynayabileceği bir spor. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum.

"Maliyetli bir oyun değil"

Golf kelimesi özellikle ekipmanları temin etme açısından insanları tedirgin ediyor ama gerçekte durum hiç de öyle değil. Bir çift halı saha ayakkabısı, çorap, şort, skor kartı ve marker gibi ekipmanlarla futgolf oynanabiliyor. İlk olarak amacımız 3 vuruşta topu deliğe sokmak. Buna "par" adı veriliyor. 3 sayısını sınır olarak kabul edebilirsiniz. Eğer 3'ten daha az vuruşla topu deliğe sokarsanız skor kartınıza "eksi", daha fazla vuruş yapmak zorunda kalırsanız "artı" şeklinde işleniyor. 18 delik bulunuyor. En az vuruşla parkuru bitiren oyuncu oyunu kazanıyor. Maliyetli bir oyun değil. Makul bir miktarda (125 lira) olan saha ücretini ödeyerek 2,5 - 3 saat boyunca sahada oyununuzu oynayabiliyorsunuz.

"Kulüpler Ligi'ni kurduk"

Türkiye Futgolf Ligi'nde oyuncular bireysel olarak turnuvalara katılıyor. Bu turnuvada aldıkları puanlarla sıralamalar oluşuyor. Sezon sonunda bu turnuvalardan alınan puanlar toplanıyor ve ligin şampiyonu belirleniyor. Bu sene Türkiye Futgolf Kulüpler Ligi'ni de kurduk. Sekiz kulüplü bir ligimiz var.

"Futgolfe başlamak çok kolay"

Futgolfe başlamak isteyenler derneğimizin internet sitesinden veya Instagram hesabından bizimle iletişime geçebilirler. Turnuva tarihleri belli olduğunda talebini ileten herkesi turnuvalara çağırıyoruz.

"Federasyon olmak istiyoruz"

Öncelikli hedeflerimiz arasında oyuncu ve saha sayısını kontrollü bir şekilde artırmak bulunuyor. Sekiz tane kulüp kurduk. Federasyon olmak istiyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Bu sene içerisinde başvurumuzu yapacağız. Düzenlenecek turnuvalara dünya klasmanından oyuncuları da getireceğiz. Aramızdaki fark o kadar büyük değil, onları yakalayabilecek durumdayız. Özellikle 23-24 yaşlarında bir kadın sporcu şu an futgolfe başlasa 2-3 sene içerisinde dünya çapında bir oyuncu olabilir. İleride büyük kulüplerin de bu spora dahil olacağını düşünüyorum.

" , İngiltere, ön planda"

2018'deki Dünya Kupası 'ta düzenlendi. Fransa şampiyon olurken, İngiltere ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeler aynı zamanda futgolfün en çok geliştiği ülkeler. Özellikle ABD'de 500'den fazla saha ve 15.000'e yakın sporcu bulunuyor.