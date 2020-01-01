ÖZEL | Leipzig, Sörloth ile ilgileniyor

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Roma'dan kiraladığı Patrick Schick'in alternatifi olarak Alexander Sörloth'u düşünüyor.

'in 'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth ile ilgileniyor.

2019-20 sezonu başında 'dan kiralanan Patrik Schick ile henüz yeni bir anlaşma sağlayamayan Leipzig, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Çek golcünün yerine Sörloth'u düşünüyor.

Bonservisi 'ta bulunan Norveçli golcünün Trabzonspor ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Trabzonspor'un 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu hakkı da var.

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Sörloth, 2019-20 sezonunda bordo-mavili forma ile Süper Lig'de 24 gol atarak gol kralı olmayı başardı.