ÖZEL | Leipzig, Sörloth ile ilgileniyor
Yorum()
AA
RB Leipzig'in Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth ile ilgileniyor.
2019-20 sezonu başında Roma'dan kiralanan Patrik Schick ile henüz yeni bir anlaşma sağlayamayan Leipzig, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Çek golcünün yerine Sörloth'u düşünüyor.
Bonservisi Crystal Palace'ta bulunan Norveçli golcünün Trabzonspor ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Trabzonspor'un 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu hakkı da var.
Sörloth, 2019-20 sezonunda bordo-mavili forma ile Süper Lig'de 24 gol atarak gol kralı olmayı başardı.