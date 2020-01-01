ÖZEL | Lars Stindl: Mönchengladbach olarak yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz

Gladbach'ın kaptanı, Goal'e verdiği röportajda sezonun geri kalan kısmına dair görüşlerini açıkladı.

RÖPORTAJ: Michael Reis | ÇEVİRİ: Onur Özgen

salgın nedeniyle sezona verilen aradan sonra yeniden başlamaya hazırlanırken, Goal ise röportajlarına devam ediyor.

Pazar günü ile karşılaşacak olan Borussia 'ta takım kaptanı Lars Stindl, Goal ve SPOX' a konuştu.

Stindl, kariyeri boyunca onu en çok hangi takım arkadaşının etkilediğini ve Şampiyonlar Ligi'nde olan düellolarının neden bu kadar özel olduğunu açıkladı.

Bir insan olarak hangi değerler sizin için özellikle önemlidir?

Genel olarak insancıllığa ve güvenilirliğe önem veririm. Özellikle bugünlerde, her şeyden önce toplumdaki dayanışma ve aile içinde kendini iyi hissetmek çok önemli.

Peki seni bir insan olarak şekillendiren kim veya neydi?

Ailemdi. Özellikle büyükannem ve büyükbabamdı. Buna ek olarak, bugüne kadar büyük ölçüde koruyabildiğim etrafımdaki arkadaş çevrem. Etrafımda her zaman güvenebileceğim, futbol dünyasından uzakta özel bir dostluğumun bulunduğu insanlara sahip olmam son derece önemli.

Futboldan özellikle etkilendiğin birileri var mı?

Etkilenmek doğru bir ifade olmayabilir, ama ben Karlsruher'de genç bir oyuncuyken kulüpte gerçek bir yıldız olan Thomas "Icke" Hassler'in adını verebilirim. Beni bir oyuncu olarak şekillendirmiş ve bana futbol konusunda farklı bir bakış açısı göstermişti. Bununla birlikte, tanıştığım herkesten bir şeyler öğrenmeye ve onların deneyimlerinden faydalanmaya çalışırım.

Genç oyuncuların hâlâ onları profesyonel futboldaki olası tehlikelere karşı hazırlayan bir tür koruyucuya ihtiyaç duyduklarını düşünüyor musun?

Genç oyuncuların önemli konularda mantıklı tavsiyelerde bulunan birini yanlarında bulundurmaları faydalı olabilir. Futbol her zaman kolay bir iş değildir. Bu yüzden alışık olmadığımız konularda yardım alabileceğiniz doğru insanlara sahip olmanız her zaman önemlidir.

Senden daha genç olan takım arkadaşlarını bir kaptan olarak nasıl etkileyebilirsin ya da etkilemelisin?

Takımımızda çılgın oyuncular yok. Zaten transferler sırasında, yalnızca oyuncunun kulübe sportif açıdan uyup uymadığına bakılmıyor, aynı zamanda takımdaki oyunculara uyup uymadığına da bakılıyor. Yine de bir şeylerin söylenmesi gerekiyorsa, biz tecrübeli oyuncular bunu elbette yaparız. Bir kaptan olarak ise ben hep dümendeyim. Yaptığım her şey takımın yararınadır.

Şu ana kadar rakip olduğunuz takımlarda seni özellikle etkileyen biri oldu mu peki?

Barcelona eşleşmesinde , Andres Iniesta ve Neymar gibi yıldızlara karşı oynamak çok özel bir deneyimdi. Ama genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oyuncuların olduğunu söyleyebilirim. Aralarında seçebileceğim tek bir oyuncu yok.

Futbolu nasıl dengeliyorsun?

Klasik bir hobim yok. Ekim ayında ikinci çocuğumuzun doğumuyla, aile babası olmaktan daha çok keyif alıyorum. Ayrıca bir köpeğimiz var ve onunla ormanda geçirdiğimiz zaman bana çok iyi geliyor. Bu sayede her şeyden uzaklaşıp, özel bir şey hakkında düşünmek zorunda kalmıyorum.

Sence korona salgınının olumlu bir yanı olabilir mi?

Evet, bu sayede sonunda ailemle daha fazla zaman geçiriyorum. Gündelik işlerin ayarlanması zor olsa da birlikte yıl boyunca ertelediğimiz birçok şeyi yaptık.

Bu süre zarfında seni en çok etkileyen şey neydi?

Tüm kötü ve iç karartıcı haberlere rağmen, daha fazla dayanışma vardı ve toplum içerisinde çok fazla şey yapıldı. Koronaya rağmen dünyada çok iyi şeylerin olması, önümüzdeki aylar için olumlu düşünmemi sağladı.

Bu dönemde futbolun toplumun geri kalanından biraz daha uzakta olduğunu düşünüyor musun?

Futbol kendi içinde bir dünya. Bu söz konusu değil. Bence bir oyuncu için özel olarak futbol dışında şeylerle uğraşması ve profesyonel futbolcular olarak sahip olduğumuz ayrıcalıkları bilmesi her zaman önemli. Örneğin doktora gitmek, bir futbol profesyoneli için çok kısa bir yolculuk, çünkü hepimizin kendi doktoru var.

'den Salomon Kalou'nun koronavirüse karşı alınan önlemleri ihlâl ettiği görüntüleriyle ilgili ne düşünüyorsun?

Kalou davranışından dolayı özür diledi, bu yüzden bu özel duruma daha ayrıntılı olarak girmek istemiyorum. Prensip olarak, bu tür olaylar elbette çok talihsizdir. Ancak şu anda futbolda ve toplumun her alanında birçok olumlu örnek var. Bence bunları fark etmeliyiz.

Alman futbolunun koronavirüs salgınında verdiği resmi nasıl görüyorsun?

Bence futbolcular olarak bu süre zarfında iyi bir dayanışma örneği gösterdik. Yalnızca Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın "WeKickCorona" ya da Marco Reus'un "HelpYourHometown" kampanyalarından söz etmiyorum. Birçok oyuncu kendi kulüplerinde bu tip kampanyalara dâhil oldu. Ama önemli oyuncular olarak sahip olduğumuz erişimimizi kullanmamız ve dayanışma çağrısı yapmamız önemli.

Bundesliga'nın yeniden başlaması hakkında ne düşünüyorsun? Endişelerin var mı?

Her şey biraz sıra dışı. Verdiğimiz arayı kast etmiyorum, çünkü yaz aylarında da uzun aralar veriyoruz. Ancak örneğin şu anda birkaç hafta içinde kaç maç yapacağımızı bilmiyoruz.

Muhtemelen bu nedenle takımlara maç içinde beş oyuncu değişikliği yapma hakkı tanınacak. Bu sence doğru bir adım mı?

Yüksek yoğunluk nedeniyle sakatlıkları önlemek için bu kuralı anlaşılır buluyorum. Ama umarım taktiksel olarak kullanılmaz ve sadece son on dakika içinde bu değişiklikler yapılmaz.

Neven Subotic, oyuncuların antrenmanlara ve maçlara devam etme konusunda söz hakkının bulunmamasını eleştirdi. Sen ne düşünüyorsun?

Yalnızca Gladbach için konuşabilirim. Burada ilk günden itibaren her şey çok açıktı. Ücretlerden ferâgat, otelde karantinada kalmak ya da Bundesliga'nın yeniden başlatılması olsun, her konuda Max Eberl bize karşı çok dürüsttü.

Dresden, iki pozitif koronavirüs vakası nedeniyle Bundesliga 2'de maçlara devam edemeyebilir. Bu eğer 'te olsaydı, işler daha farklı olabilir miydi?

Bunun hakkında düşünmedim. Ama verilen aranın hemen ardından ilk günün bunun olması çok yazık. Umarım korona vakalarının sayısı çok düşük kalır.

Takım olarak yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Futbolun en üst seviyesinde oynamanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu hissi tekrar yaşamak istiyoruz. Bu yüzden mutlaka ligde dördüncü sıradaki yerimizi korumamız gerek.