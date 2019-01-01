ÖZEL | Sead Kolasinac: En çok Drogba karşısında zorlandım

Arsenal’in Bosna Hersekli sol beki Sead Kolasinac, bugüne kadar savunmakta en zorlandığı oyuncunun Didier Drogba olduğunu söyledi.

Daniel Herzog

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden ’in formasını giyen Sead Kolasinac, Goal ve DAZN’a özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda takım arkadaşı Mesut Özil ile birlikte gasp girişimine maruz kalan ancak cesur davranıp saldırganları uzaklaştıran Kolasinac, yaşadığı olaya rağmen Londra’da kendisini hâlâ güvende hissettiğini söyledi.

Olayın perde arkasını anlatan Kolasinac, “Mesut beni ziyarete gelmişti. Evden çıkıp arabasına doğru gittim. O sırada bir motosiklet gelip hemen yanımızda durdu ve cebinden bir nesne çıkardı. Sakin olup karşılık vermeye çalıştım. Tehlikeli bir durumdu. Zarar görmediğimiz için mutluyuz. En önemlisi bu. Artık bu konuyu unutmalıyız” diye konuştu.

Yaşananlardan sonra kendilerine koruma tahsis edildiğini de söyleyen Kolasinac, “Komik bir durum. Alışverişe gidiyorsunuz birileri sürekli sizi izliyor. Kulüple konuşulup alınmış bir güvenlik önlemiydi. Eşimin ’da olduğu yazılmıştı ama o burada hep yanıdaydı. Ben ve ailem korkmuyoruz. Saklanmıyoruz. Hayatımızı yaşıyoruz. Londra’dan ayrılmayı hiç düşünmedim. Artık endişelenmiyorum. Burada mutluyuz. Her şeyin normale dönmesi güzel” dedi.

Bugüne dek karşı karşıya oynamakta en çok zorlandığı futbolcunun Didier Drogba olduğunu söyleyen Kolasinac, - maçındaki anısını anlattı.

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26 yaşındaki oyuncu, “Ona karşı ilk maçımda çok heyecanlanmıştım. Maçta oynamayı beklemiyordum. Sürpriz oldu. Stadyuma geldik. O kadar ses vardı ki yanınızdakini duyamıyordunuz. Drogba benim iki katımdı. Bir kere kafa kafaya çarpıştık. Canım çok acımıştı” dedi.

Çocukken idolünün Zinedine Zidane olduğunu ancak savunmaya geçtikten sonra Leonardo Bonucci’yi örnek aldığını söyleyen Kolasinac, “Zidane’ı izlemekten her zaman keyif aldım. Odamın duvarlarında posteri vardı. Ancak o zamanlar orta sahada oynuyordum. Savunma anlamında Bonucci’den çok etkilendim” ifadelerini kullandı.