ÖZEL | "Klopp'un en güçlü yanı insan yönetimi"

Mainz'in kaleci koçu Stephan Kuhnert, eski takım arkadaşı Jürgen Klopp ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu Goal'e anlattı.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un futbolculuk günlerinden eski takım arkadaşı ve bir dönem teknik ekibinde yer alan Stephan Kuhnert, Goal ve SPOX'a özel açıklamalarda bulundu.

Şu anda 'de kaleci antrenörlüğü yapan Kuhnert, Klopp ile beraber çalışmanın gerçekte nasıl bir his olduğundan şöyle bahsetti:

"Klopp ile özel bir bağımız var çünkü onunla yan yana futbol oynadım. Kimse Klopp'un yaşadığı yoğun duyguları yakalayamaz ama ben hepsini zamanında gözlerinden okurdum."

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" 'da 'Wetten, dass...?' diye çok ünlü bir televizyon programı vardır. Klopp o programı doğru düzgün hazırlanmadan bile sunabilir. Öyle doğal bir yeteneği var. Oyuncuları ile arasındaki pozitif etkileşiminde de bunu görebilirsiniz."

"Kadrodaki yirminci adam bile her daim hazır oluyor. Klopp ile ilgili kimsenin kötü bir şey söylediğini asla duymazsınız. Klopp'un en güçlü yanı insan yönetimidir."

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Kuhnert, Klopp ile birlikte kilometrelerce yolu bisikletle gittikleri bir anıyı hatırlayarak onu nasıl sinirlendirdiğini şu şekilde aktardı:

"İkimiz de Herzlake'deki kamp yaptığımız bir dönemde Almanya'nın geleneksel Schützenfest festivaline gitmeyi istiyorduk. Bisikletlerimize atladığımız gibi bir hiçliği ortasında saatlerce yol gittik. Festival alanına vardığımızda hava çok kararmıştı."

"Festival girişince kocaman bir uyarı levhası gördük ve festivalin bir hafta sonra olacağını öğrendik. Bilmiyorum, bir şekilde yanılmıştım. Sonra onca yolu yeniden bisikletle geri dönemk zorunda kaldık ve Klopp yol boyunca benimle dalga geçti. Ona katlanmak zorunda kaldım ama hak etmiştim!"