ÖZEL | Kenneth Omeruo: Süper Lig pek saygın bir lig değil

Geçmişte Süper Lig'de forma giyen ve kariyerini La Liga ekibi Leganes'te sürdüren Kenneth Omeruo, Süper Lig'in saygın bir lig olmadığını söyledi.

Daha önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Alanyaspor formaları giyen Nijeryalı savunmacı Kenneth Omeruo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Goal'e konuşan Omeruo, uzun süredir Chelsea'nin oyuncusu ancak İngiliz devi, Nijeryalı oyuncuyu şu ana kadar 7 kez kiraladı. 2012'den bu yana kiralık olarak Den Haag, Middlesbrough, Kasımpaşa, Alanyaspor ve son olarak da La Liga ekibi Leganes'e giden Omeruo, kiralık olarak oynamanın etkilerini söyledi.

''Kiralık olarak gittiğinizde Chelsea'yi unutup tamamen gittiğiniz takıma odaklanmanız gerekiyor. O takımın ligi iyi bir noktada bitirmesine katkı vermeli ve teknik adamın gözüne girmelisiniz, bu hiç kolay değil. Kiralık sözleşmesi bittiğinde Chelsea'ye dönüyorum ama sizi kiralayan takımın zaten halihazırda bir kadrosu var. Bu nedenle sezon öncesi göze girmek hiç kolay olmuyor. Siz de gelen fırsatları değerlendirmeye bakıyorsunuz''

''Süper Lig pek saygın bir lig değil''

Son olarak geçen sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de top koşturan Kenneth Omeruo, Türkiye'ye dönmek için fırsatlarının olduğunu belirtirken Süper Lig'in saygın olmadığını söyledi.

''Türkiye'ye dönmek için birçok seçeneğim vardı. Her ne kadar orada geçen sezon iyi oynamış olsam da bu pek önem arz etmiyor çünkü insanların her zaman söylediği gibi, orası sadece Türkiye ligi ve pek saygın bir lig değil.''

Leganes'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 25 yaşındaki oyuncunun Chelsea'deki sözleşmesi 2020'nin Haziran ayında tamamlanıyor.