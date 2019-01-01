ÖZEL | Kaldırılan U21 (PAF) Ligi sonrası altyapılar nasıl düzenlenecek?

TFF, PAF Ligi'ni kaldırarak önemli bir altyapı değişimine imza attı. Peki bundan sonra altyapı hamleleri ne olacak?

ÖZEL | İlker Yılmaz | Twitter'dan takip et...

Futbol Federasyonu 2018 yazında aldığı ve 2018-2019 sezonunda son kez oynanacağı açıklanan U21 liglerinin kaldırılması yönündeki kararını geçtiğimiz günlerde resmileştirdi. Bundan sonra profesyonel futbol takımlarının U21 takımları olmayacak. A takımın altında U19 ligleri devam edecek. Peki U21 takımlarında bulunan oyuncular şimdi ne olacak? Konuyu Goal Türkiye ve Mackolik editörü İlker Yılmaz'ın araştırdı...

TFF, Kulüpler Birliği ile aldığı ortak kararla U21 liglerinin beklenen katkıyı sağlayamadığını ve bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapacağını açıkladı. Henüz kesinleştirilmiş bir karar yok ancak alternatifler masada değerlendiriliyor.

U19 ligine takviye

Karar sonrası yaşı 19’u geçmiş futbolcuların artık profesyonel olması gerekiyor. Bu oyuncular takımlarıyla profesyonel sözleşme imzalarsa A takımla futbol oynamaya devam edecekler. Eğer A takım bu oyunculara profesyonel sözleşme vermezse takımdan ayrılacaklar. Ancak bu kadar keskin bir geçiş olmayacak.

Kulüpler, 19 yaş üstü - 21 yaş altı olan ve profesyonel sözleşme imzalatmadığı futbolcularını TFF’nin belirleyeceği kontenjanla U19 takımında oynatabilecek. Bu sayı henüz masada ve 3 ila 6 oyunculuk bir kontenjan açılması gündemde.

U19 ve U17 ligleri düzenlendi

TFF U21 Ligi için kararını geçen yıl açıkladıktan sonra U19 ve U17 liglerine düzenleme getirmişti. Geçtiğimiz sezon ilk kez uygulanan yeni sistemde artık Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri A takımlarından bağımsız olarak mücadele edecek.

Önceki yıllarda U19 ve U17 ligderinden bulunan takımlar, Süper Lig ve 1. Lig'deki takımlardan oluşuyordu. Süper Lig'den düşen takımın U19 ve U17 takımı da otomatik olarak düşüyordu. Bu kural değiştirildi. Artık U19 ve U17 takımları liglerinde kendi kalibresindeki ekiplerle mücadele etme imkanına sahip.

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Geçtiğimiz sezon oynanan U19 Elit A Ligi'nde Çaykur Rizespor, ve Akhisarspor Elit B Ligi'ne düştü. Aynı şekilde , ve 'un U19 takımları da ağabeyleri Süper Lig'e çıkamasa da kendilerini bir üst lige taşımayı başardı. Bu uygulama bu sezon da devam edecek.