ÖZEL | "Kai Havertz için en uygun takım Real Madrid"
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Kai Havertz, transfer gündeminden düşmek bilmiyor...
Son olarak La Liga'nın devleri ile anılan Havertz, kulübün eski CEO'su Reiner Calmund'a göre Real Madrid'e gidebilir.
Goal'e verdiği röportajında Reiner Calmund, "Havertz için tercih edilen ülkenin İspanya olduğu söyleniyor. Barcelona şu anda bu transferin bütçeyi karşılayamaz" dedi.
Calmund, 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e gitmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:
"Ona Barcelona'ya gitmesini tavsiye etmem. Orada daima Lionel Messi ile kıyaslanacak. Barcelona medyası ve taraftarı sadece Messi'nin olağanüstü performansını konuşmayı seviyor."
"Real Madrid daha mantıklı bir seçenek olur. Real Madrid, Kai Havertz ile çok ilgileniyor ama onlar da bu yaz bu transferi gerçekleştiremeyebilir. Bana göre bu bir avantaj. Çok erken yaşta dünyanın en büyük kulüplerinden birine giderseniz ilk 11'de düzenli olarak yer bulmanız gerekir. Bu transferin gelecek sezonda gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Kai'nin pozisyonunda oynayan Modric, gelecek eylül ayında 36 yaşına girecek. Bir değişiklik için en uygun zaman o olur. Bu durumda Kai, Leverkusen'de bir sezon daha oynayabilir."
"Kai Havertz; Ballack, Emerson ve Schuster'den daha iyi"
Kai Havertz ile ilgilenenlerin yalnızca İspanya'dan olmadığını söyleyen Calmund, "Bayern Münih de Kai'yi istiyor ama Leroy Sane transferinden sonra 100 milyon euro'yu gözden çıkarabileceklerini sanmıyorum. Kai'nin Almanya'da kalmasını çok isterim" ifadelerini kullandı.
"Havertz her iki ayağıyla da gol atıyor, kafasıyla da atıyor. Bu mükemmel bir özellik. Çok yönlü bir oyuncu, fit, güçlü bir tekniği var ve çok hızlı. Çok nadir bir yetenek. Benim kulüpteki zamanımda orta sahamızda Michael Ballack, Emerson ve Bernd Schuster gibi özel oyuncular vardı. Bu oyuncuları 21 yaşlarındaki haline bakara Havertz ile kıyaslarsak, Kai üçünden de daha üstün bir futbolcu."