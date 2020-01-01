ÖZEL | Kai Havertz için bir numaralı talip Chelsea

Maviler, Bayer Leverkusen'in gözde yıldızı Kai Havertz'i iknâ etmek için Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemek zorunda.

Premier Lig'de yeni sezon için transfer hamlelerini hızla gerçekleştiren için yeni hedef Kai Havertz.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre pandemi sürecinde finansal olarak olumsuz etkilenen kulüplere kıyasla daha iyi durumda olan Chelsea, Havertz'i kadrosuna katmak adına en güçlü takım konumunda yer alıyor. Zira Leverkusen'in 100 milyon euro'luk bonservis istemesi sebebiyle diğer kulüpler Havertz yarışında bir adım geride duruyor.

Ancak daha önce Hakim Ziyech ve Timo Werner'i renklerine bağlayan Chelsea için Havertz transferini sonlandırmak yalnızca bonservis ile sınırlı değil.

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Alman futbolcunun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği bilgisine ulaşılırken Frank Lampard'ın ekibi henüz ilk 4'teki sırasını garantilemiş değil.

Şu anda dördüncü sırada yer alan Chelsea'nin beşinci sıradaki ile arasında yalnızca 2 puan fark var.