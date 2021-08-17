ÖZEL | Kaan Ayhan'ın olası transferine İtalya'da nasıl bakılıyor?

Goal, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a transfer ihtimalini, son sezonunu ve De Zerbi'nin onu neden bir rotasyon oyuncusu olarak tercih ettiğini değerlendirdi.

Bir süredir ismi Beşiktaş ile anılan Sassuolo'nun milli defans oyuncusu Kaan Ayhan hakkında Goal İtalya ekibi de ayrılık ihtimalinin mümkün olduğunu ifade etti. Dün Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun "Beşiktaş Kaan Ayhan ile resmi görüşmelere başladı, oyuncu kabul ederse Sassuolo'ya resmi teklifte bulunacak" iddiasının ardından Goal İtalya editörlerinden Giorgio Dusi ve Stefano Silvestri hem Kaan Ayhan'ın son durumunu hem de muhtemel transfer durumunu değerlendirdiler

De Zerbi asla tam olarak güvenmedi

Transfer konusunda çok güçlü iddialar olmamakla birlikte bunun mümkün olabileceğini belirten Giorgio Dusi, Kaan'ın geldiği günden bugüne dek rotasyon oyuncusu olarak şans bulduğunu söyledi.

"İlk 11 oyuncusu değildi, ne tam bir stoper ne de tam bir sağ bek... Bazı sert maçlarda şans buldu ancak De Zerbi ona asla tam olarak güvenmedi. Yeni teknik direktör (Dionisi) sonrası Kaan farklı bir karar verebilir."

Yeni teknik direktörün planlarında da ilk 11'de yer bulamaz

Stefano Silvestri de resmi görüşmelere dair tam bir teyit olmamasıyla birlikte, bazı medya organlarına göre Beşiktaş'ın ilgisinin daha önce başlamış olabileceğini ifade etti.

Silvestri ayrıca Kaan'ın çok fazla forma şansı bulamasa bile, De Zerbi'nin kendisini farklı pozisyonlara (stoper, sağ bek, orta saha) uyum sağlamasını takdir ettiğini söyledi. Silvestri için tüm bunlar düşünüldüğünde yeni teknik direktör Dionisi'nin planlarında da Kaan Ayhan'ın ilk 11 oyuncusu olması zor ve mantıklı gözüküyor.

Yorum - Emre Sarıkuş

Kaan Ayhan, transferi mümkün olduğu takdirde Beşiktaş ilk 11 'inde yer bulabilecek yeterlilikte, Avrupa futboluna alışkın, tecrübeli bir oyuncu. Yerli kalitesini yükseltecek olmasının yanı sıra, birden fazla pozisyonda oynaması, oyun bilgisi, fiziksel direnci ve soğukkanlılığıyla fark yaratacaktır.

Bununla birlikte, Kaan'ı Dusi'nin de belirttiği gibi tam bir stoper ya da sağ bek olarak nitelendirmek zor. Pozisyon olarak "arada kalmış" oyunculardan biri... Farklı görevleri belli bir seviyede yerine getirebiliyor ancak Avrupa'da ilk 11 oyuncusu olarak şans bulamamasınını sebebi De Zerbi'nin aradığı "mevkisinde tam yetkinlik" halinin eksikliği...

Kaan bu nedenle dörtlü bir savunmanın stoperi olursa sıkıntı yaşayabilir ancak üçlü savunmada sağ stoper olarak daha başarılı olur. Dörtlü savunmada Rosier'nin aksine savunma yönü daha güçlü bir profil çizerken üçlü formasyonlarda kanat beki olark yetersiz kalabilir.

Bir merkez orta saha oyuncusu için de hücum aksiyonlarında yapabilecekleri sınırlı olmasına rağmen, savunma önünü koruyan, ayağı düzgün bir ön libero olarak başarılı olabilir.

Özetle, Kaan yapabilecekleriyle, beklentiler tam örtüştüğü takdirde maksimum fayda alınabilecek bir oyuncu.