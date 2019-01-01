ÖZEL | Juventus, Sandro Tonali'nin peşinde

İtalyan devi Juventus, Brescia formasıyla dikkatleri üzerine çeken Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak istiyor.

Kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduran , genç futbolculara yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre İtalyan ekibi, Brescia formasıyla gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen genç orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmek istiyor.

ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici'nin 19 yaşındaki Tonali'nin transferini 50 milyon euro'ya bitirip genç yıldızla uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.

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Brescia'nın 'da oynadığı 14 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Tonali ile ve Paris Saint Germain kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan Juventus'un bu transferde Brescia Başkanı Massimo Cellino'yu ikna etmek için yoğun bir çaba harcaması gerekiyor.

Cellino, Ekim ayında La Gazzeta Dello Sport'a yaptığı açıklamada; "Bir gün Tonali'nin menajeri ve ailesi gelip 50 milyon euro'luk tekliften bahsettiler. Ben de onlara Tonali'nin 300 milyon euro değerinde olduğunu söyledim. Çünkü gitmesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.