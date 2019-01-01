ÖZEL | Juventus, Sandro Tonali'nin peşinde
Kadrosunda birçok dünya yıldızını bulunduran Juventus, genç futbolculara yatırım yapmayı da ihmal etmiyor.
Goal'ün edindiği bilgiye göre İtalyan ekibi, Brescia formasıyla gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen genç orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmek istiyor.
Torino ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici'nin 19 yaşındaki Tonali'nin transferini 50 milyon euro'ya bitirip genç yıldızla uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.
Brescia'nın Serie A'da oynadığı 14 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Tonali ile Liverpool ve Paris Saint Germain kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.
Öte yandan Juventus'un bu transferde Brescia Başkanı Massimo Cellino'yu ikna etmek için yoğun bir çaba harcaması gerekiyor.
Cellino, Ekim ayında La Gazzeta Dello Sport'a yaptığı açıklamada; "Bir gün Tonali'nin menajeri ve ailesi gelip 50 milyon euro'luk tekliften bahsettiler. Ben de onlara Tonali'nin 300 milyon euro değerinde olduğunu söyledim. Çünkü gitmesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.