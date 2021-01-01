ÖZEL | Juventus, Merih Demiral'ı satmıyor

Merih Demiral, forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılmak istiyor. Ama Juventus milli futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.

Merih Demiral'ın 'tan ara transferde ayrılma isteği reddedildi.

Juventus'ta düzenli olarak forma şansı bulmak isteyen ve ilerleyen dönemde de takımın kilit oyuncularından biri olarak görülmek isteyen Merih Demiral'ın, bu isteğinin gerçekleşmemesi halinde Ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Goal 'ün edindiği bilgiye göre Juventus, milli futbolcuyu bu transfer döneminde elinden çıkartmaya sıcak bakmıyor. Ayrıca henüz Merih Demiral için de ekibine bir teklif yapılmadı.

Daha fazla takım

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay formasından uzak kalan ve maçının kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan oyuncu, bu sezon 7 maçta ilk onbirde görev yapabildi.

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu sezon De Ligt'e 11, Bonucci'ye 18, Chiellini'ye ise 6 maçta ilk onbirde görev verdi.