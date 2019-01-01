ÖZEL | Juventus, Matthijs De Ligt transferini bitiriyor
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Barcelona ve Liverpool gibi takımlarla gündeme gelen Ajax kaptanı Matthijs De Ligt, Juventus ile anlaştı.
Juventus, 19 yaşındaki savunma oyuncusu için Hollanda ekibine 70 milyon euro ödeyecek. Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dönüşmesi bekleniyor.
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Goal kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre 35 şampiyonlukla Serie A'nın en başarılı ekibi olan Juventus, hem Ajax'tan hem de De Ligt'in menajeri Mino Raiola'dan olumlu işaretler alarak transferi bitirme aşamasına geldi.
De Ligt'in Juventus ile 4 yıllık anlaşma imzalayacağ ve sezon başına 12 milyon euro kazanacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.