ÖZEL | Juventus ile Tottenham, Milik için yarışıyor

Juventus'a gitmek isteyen Napoli'nin golcü oyuncusu için Tottenham da devreye girdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'de forma giyen 26 yaşındaki Arkadiusz Milik'i transfer etmek için 'la yarışa girdi.

Gonzalo Higuain'in yerine Milik'i getirmek isteyen Juventus, takas yöntemiyle bu transferi bitirmeye çok yaklaştı.

Bu sezonu kiralık olarak 'da geçiren stoper Cristian Romero'yu öneren Juventus'un ilk teklifi Napoli tarafından reddedildi.

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Bunun üzerine Juventus, Federico Bernardeschi'yi teklif etti.

Geçtiğimiz aylarda 'dan Dejan Kulusevski'yi renklerine bağlayan Juventus, 'dan da Arthur'u kadrosuna katmıştı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Tottenham da, Milik'i transfer etmek için harekete geçti.

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Her ne kadar Milik, eskiden de birlikte çalıştığı Maurizio Sarri'yle yeniden bir araya gelmek istese de, Tottenham hiç de küçümsenecek bir seçenek değil.

Hücum gücünü artırmak isteyen Tottenham, Harry Kane'in yanına Milik gibi farklı tarzda bir oyuncu istiyor.

2014-2016 yılları arasında ile çıktığı 76 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Napoli'ye transfer olan Polonyalı oyuncu, Napoli'de geçirdiği 4 sezonda 114 maçta 47 gol kaydetti.