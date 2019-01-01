ÖZEL | Juventus, Gonzalo Higuain'den kendisine kulüp bulmasını istedi

Gonzalo Higuain, yeni sezonda Juventus'ta forma giymeyecek.

, Gonzalo Higuain'e artık ihtiyacı olmadığını ve kendine bir kulüp bulabileceğini Arjantinli golcüye bildirdi.

Golcü oyuncu, devre arasında 'ye kiralanmasının ardından kulübüne geri dönmüştü. Böylece Chelsea'nin ardından Juventus'ta da Maurizio Sarri ile birlikte yeniden buluşmuştu.

Ancak yeni sezonda ilk santrfor olarak 'nun belirlendi. Ayrıca 'in yıldızı Mauro Icardi de transfer edilmek isteniyor. Goal'ün edindiği bilgilere göre bu gelişmelerin ardından kulüp yetkilileri Higuain'e telefon açıp, yeni sezonda kendisine ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Icardi'nin yanı sıra 'ın başarılı stoperi Matthijs de Ligt'i de transfer etmek isteyen Juventus, bunun için Higuain'in yıllık 7.5 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmayı amaçlıyor.

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Öte yandan Gianluigi Buffon da Juventus'a geri dönmeye hazırlanıyor. Buna karşın Buffon'un kulübe maliyeti çok daha az masraflı olacak. Goal'e gelen bilgiye göre, tecrübeli kaleci Juventus'a yıllık 1.5 milyon euro karşılığında imza atacak. Buffon'un Perşembe günü Juventus için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.