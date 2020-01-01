ÖZEL | Juventus, Chiellini ve Buffon'un sözleşmelerini yenilemeye hazırlanıyor

Juventus'un iki tecrübeli oyuncusunun sözleşmelerini uzattığını yakında duyurması bekleniyor.

kaptanları Giorgio Chiellni ve Gianluigi Buffon, kulüple sözleşmelerini uzatmaya hazırlanıyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre her iki oyuncu da gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Juventus'ta koronavirüs salgını nedeniyle yeni sözleşme görüşmeleri askıya alınsa da iki oyuncunun yakında mukavelelerini yenilemeleri bekleniyor.

Daha fazla takım

Chiellini, geçirdiği sakatlığın ardından bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı. Bir yıllık PSG macerasının ardından sezon başında Juventus'a dönen Buffon ise Wojciech Szczesny'nin arkasında yedek bekliyordu. Buna karşın kulübün simge oyuncuları hâline gelen iki isim de kariyerlerine siyah-beyazlı forma altında devam edecekler.