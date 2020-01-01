ÖZEL | Joshua Kimmich: Orta sahada oynamayı seviyorum

Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih'in en önemli oyuncularından Joshua Kimmich, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

, aranın ardından gösterdiği inanılmaz performansla 2019-20 sezonunda 'da mutlu sona ulaşmayı başardı.

Alman ekibin vazgeçilmez oyuncularından Joshua Kimmich'ti...

Kimmich, 2019-20 sezonunda Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 maçta 6 gol ve 11 asist kaydederek kazanılan başarılarda önemli bir rol oynadı.

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Goal'e özel bir röportaj veren 25 yaşındaki Alman oyuncu; sezonu, pozisyon değişikliğini, Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

Kimmich'in açıklamalarından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Aranın ardından iyi bir iş çıkardık"

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından antrenmanlara başlamak gerçekten çok zordu. Hiç kimse geleceğin bize ne getireceğini bilmiyordu. Çok değişik bir durumun içindeydik. Birkaç hafta sonra kendimize geldik ve çok iyi çalışmaya başladık. Aranın ardından gösterdiğimiz performansa bakarsanız iyi bir iş çıkardığımızı görebilirsiniz.

"Orta sahada oynamayı seviyorum"

Flick beni sağ bekten ön liberoya çektiğinde, bu hoşuma gitti. Genç yaş gruplarında da hep bu pozisyonda oynadım. Tekrar ön liberoya döndüğüm için çok mutluyum. Bu pozisyonda da iyi oynadığımı düşünüyorum. Ancak sezon henüz sona ermedi. Önümüzde birkaç maç daha var. Benim en sevdiğim mevki orta saha. Gücümü burada daha iyi sergileyebildiğimi düşünüyorum. Sahadaki bütün takım arkadaşlarımla bağlantı kurabiliyorum. Bu yüzden orta sahada oynamayı tercih ediyorum.

"Turu geçeceğiz"

'nin daha fazla maç yapmış olmasının bir avantaj getirip getirmeyeceğini bilmiyorum. Bence bunu maç oynandığında göreceğiz. Bana kalırsa sezonun ardından verdiğimiz bu kısa ara bizim kendimize gelmemizi sağladı. Bir hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında Chelsea ile oynayacağız. İlk maçta çok iyi bir sonuç aldık ve turu geçeceğimize inanıyorum.