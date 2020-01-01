ÖZEL | Jorginho, Tonali, Pogba ve Pjanic: Juventus'un gelecek sezonki orta sahası nasıl olacak?

Juventus, gelecek sezon orta sahasını yeniden kurmayı planlıyor.

, koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen bu dönemde gelecek sezonki planlarını yapmaya devam ediyor.

Salgının futbol piyasasına olan olumsuz etkileri düşünüldüğünde, Juve'nin büyük değişiklikler yapması pek olası görünmüyor. Goal'ün edindiği bilgilere göre siyah-beyazlılar yazın yalnızca birkaç transfer yapmayı, ancak bu transferlerin yüksek kalitede olmasını hedefliyor.

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ekibinin en büyük transfer hedefi 'dan ayrılmaya hazır olan Paul Pogba. Juve'nin kadrosuna katmak istediği bir diğer oyuncuysa 'den Jorginho. Maurizio Sarri'nin hem hem de Chelsea'de çalıştığı Jorginho, Sarri'nin oyun tarzına çok uygun bir oyuncu olarak görülüyor.

Daha fazla takım

Juventus'un iştahını kabartan başka bir orta saha oyuncusu ise Brescia'nın genç yıldızı Sandro Tonali. Torino ekibi Tonali'nin durumunu yakından takip ediyor.

Öte yandan Juve'nin orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'e de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden yüksek bir teklifin gelmesi bekleniyor. Buna karşın Juve, Pjanic'i satılık listesine koymayacak. Siyah-beyazlılar ancak çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Pjanic'i elden çıkarmaya sıcak bakıyor.