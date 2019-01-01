ÖZEL | Joachim Löw açıkladı! Neuer mi, Ter Stegen mi?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Ter Stegen'in Manuel Neuer'den kaleyi devralabileceğini söyledi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 1. kaleci olarak kime görev vereceğiyle ilgili DAZN' a özel açıklamalarda bulundu.

Ter Stegen'in kaleyi Manuel Neuer'den devralması gerektiğini savunan yorumlarla ilgili konuşan Löw, "Bence bu yorumlar kesinlikle sorun değil. Bunun Neuer'e ya da bana karşı bir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ter Stegen üstüne koyarak devam etti ve harika bir kaleci oldu. Üst düzey iki kaleciye sahip olduğumuz için mutluyum" dedi.

Barcelona'nın 26 yaşındaki eldiveni Ter Stegen'in EURO 2020 elemelerinde şans bulacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "EURO 2020'ye çok az kaldı. Tabii ki Neuer ile Stegen arasında mücadele olacak. Her iki kaleci de çok iyi seviyede. Neuer sakatlıklar yaşamasına rağmen Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterdi. Önümüzdeki 1 sene içinde neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Almanya, EURO 2020 elemeleri kapsamında 24 Mart 2019'da Hollanda ile karşılaşacak.