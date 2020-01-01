ÖZEL | Jimenez ve Neves, Manchester United'ın radarında

Manchester United, Ocak ayında Wolverhampton'ın gözde ikilisini kadrosuna katmak istiyor.

21 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 31 puanla beşinci sırada bulunan , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda Wolverhampton'ın Meksikalı forveti Raul Jimenez ve Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'i transfer etmek adına harekete geçti.

İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda karşılaşan ve 0-0 sona eren Wolverhampton - Manchester United maçının ardından açıklamalarda bulunan Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo "Bu iddiaları ilk defa duyuyorum. Ole ile konuştuğumuzda bunlardan bahsetmedi. Transfer dönemi açıldı. Her şey olabilir ama biz Raul Jimenez'e sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Ole Gunnar Solskjaer ise "Raul, ilgilendiğimiz oyunculardan birisi. Bize büyük bir katkı sağlayacaktır ama şu durumda yorumda bulunmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Paul Pogba ve Scott McTominay'in sakatlıkları sebebiyle orta saha rotasyonunda sıkıntılar yaşayan Manchester United, Jose Mourinho döneminde de ilgilendiği Ruben Neves'i de Jimenez ile beraber transfer etmek istiyor. İtalya ekiplerinden da Portekizli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Ruben Neves, bu sezon 32 resmi maçta 3 gol - 2 asist; Raul Jimenez ise 33 resmi maçta 17 gol - 8 asist kaydetti.