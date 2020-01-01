ÖZEL | Jesse Marsch, Liverpool'un neden Salzburg oyuncularıyla ilgilendiğini açıkladı

Salzburg'un ABD'li antrenörü, Goal'e yaptığı açıklamada Liverpool'un kendi oyuncularıyla ilgilenmesinin nedenleri hakkında konuştu.

Sezon öncesi hazırlıklarının bir parçası olarak ile karşılaşan Salzburg'da teknik direktör Jesse March, maçın ardından Liverpool menajeri Jürgen Klopp hakkında açıklamalarda bulundu.

Goal'e konuşan Marsch, Takumi Minamino transferinin detayları hakkında bilgiler verdi. Klopp'un transfer için doğrudan kendisini aramadığını belirten 'li antrenör, "Taki için bizi ilk aradıklarında ofisteydim. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçımızdan önceydi ve onlar için akıllıca bir hareketti" dedi.

"Oyuncu keşif departmanımıza sık sık söylediğim bir şey var," diyen Marsch, "Oyuncuları nasıl gözlemleyeceğimizi düşünmenin belki de en iyi yolu, bizim yaptıklarımıza benzer bir futbol markasının ilgisini çekebilecek oyuncuları seçmektir. Esasen Klopp'un benimsediği stratejinin de bu olduğunu düşünüyorum ve bence bunda başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Daha önce kendisine Leipzig ve Salzburg'dan hangi oyuncuların hemen Liverpool'a katılabileceğinin sorulduğunu belirten Marsch, "Liverpool'a her iki takımdan da mükemmel bir şekilde uyan beş oyuncu seçebilirim" dedi.

Minamino'nun Liverpool'da oynayabilecek her şeye sahip olduğunu söyleyen Marsch, Liverpool gibi bir kulübün ve Klopp gibi bir antrenörün kendi oyuncularını tercih etmesini ise bir iltifat olarak gördüklerini belirtti.