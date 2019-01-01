ÖZEL | Javier Saviola: Benfica'nın Türkiye'de işi zor!

Arjantinli efsane Javier Saviola, Galatasaray - Benfica maçı öncesi Süleyman Tetik'e konuşurken Türkiye deplasmanının zorluğuna dikkat çekti.

Süleyman Tetik

Bir dönem Arjantin futbolunun en değerli golcülerinden olan ve Real Madrid ile Barcelona başta olmak üzere birçok önemli kulüpte forma giyen Javier Saviola, Galatasaray - Benfica mücadelesi öncesi Goal Türkiye'ye konuştu.

2009-2012 yılları arasında üç sezon Benfica forması giyen Saviola, Süleyman Tetik'e röportaj verdi. Arjantinli eski yıldız, gönlünün Benfica'dan yana olduğunu belirtirken Türkiye deplasmanlarının çok zor olduğunu söyledi ve Türk taraftarlara övgü yağdırdı. Efsane futbolcu, Olympiakos'ta birlikte oynadığı Kostas Mitroglou'yla ilgili de değerlendirmede bulunurken Lionel Messi, Arjantin, Real Madrid ve Barcelona'yla alakalı da konuştu.

Süleyman Tetik: Benfica'da üç sezon oynadın, önemli zaferler de kazandın. Şimdi rakipleri Galatasaray... Tur için favorin kim? Benfica, Galatasaray'ı eleyebilir mi?

Javier Saviola: Benim için çok güzel geçen, Benfica'nın büyüklüğünü hissettiğim üç sezondu. Sadece benim için değil, hem bana gösterilen sevgi için hem de kulüp için... Benfica'nın Galatasaray karşısında şansını yüksek buluyorum ama Luz'da mutlaka kazanmalılar. Çünkü başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüpleri çok güçlü fiziğe ve inanılmaz bir futbol atmosferine sahipler. Benfica'nın turu geçeceğine inanıyorum ama çok zor olacağını da biliyorum.

Galatasaray'a karşı kariyerin boyunca üç maçta oynadın, iki gol attın. Hatta Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gollerin var. Türkiye'deki futbol atmosferini ve taraftarları hatırlıyor musun?

- Elbette hatırlıyorum. Bu yüzden Benfica'nın iç sahada kazanmak zorunda olduğunu söyledim. Türk taraftarlar bana Arjantinli taraftarları anımsatıyor. Takımı sonuna kadar destekliyorlar ve itici bir güç haline geliyorlar. Taraftarları sayesinde onları Türkiye'de yenmek çok zor bir hale geliyor. Benfica'nın Türkiye'de işi zor. Galatasaray çok büyük ve tarihi başarılarla dolu bir kulüp. Amaçları her zaman Avrupa'da mücadele etmek ve büyük rakiplere karşı oynamak.

Futbolculuk döneminde adın hemen hemen her sezon Türk kulüpleriyle anılıyordu. Türkiye'den hiç teklif aldın mı, burada oynamak ister miydin?

- Açıkçası her zaman ilgi vardı. Daima söylentiler de vardı ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu konuda çok fazla konuşmalar yapıldı fakat hiçbir zaman net bir teklif olmadı. Türkiye'de oynamak benim için çok güzel olurdu. Futbolu büyük bir tutkuyla yaşayan taraftarlarla birlikte olmak güzel bir deneyim yaşatabilirdi.

Galatasaray, Ocak ayında Kostas Mitroglou'yu transfer etti. O da eski bir Benfica futbolcusu. Ayrıca Olympiakos'ta da beraber oynadınız. Eski takım arkadaşın hakkında ne düşünüyorsun, onu nasıl tanımlarsın?

- Kostas çok başarılı bir golcü. Daima gole çok yakın bir oyun tarzı var ve odağı çok yüksek bir oyuncu. Topu ayağına aldığında ve kaleciyle karşı karşıya kaldığında karar mekanizması harika çalışır. Çok tehlikeli bir golcü. Bu nedenle rakip savunma oyuncuları asla onu ihmal edemezler. Odak noktası daima gol atmaktır!

Çoğu kişi tarafından tarihin en büyük futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, genel olarak Arjantin Milli Takımı'nda zor zamanlar geçirdi. Neden böyle olduğunu düşünüyorsun?

- Sonuçları göz önünde bulundurursak Messi, Arjantin Milli Takımı'nda harika maçlar çıkardı. Üç kez Copa America finalinde oynadı ve bir kez de Dünya Kupası ikinciliği yaşadı ama maalesef hiçbir turnuvayı kazanamadı. Yine de Messi, dünyanın en iyi futbolcusu. Hatta belki de tarihin! Biz her zaman Arjantin Milli Takımı'nın kupalar kazanmasını istiyoruz. Ancak milli takımda oynamak, kulüpte oynamaktan çok farklı. Çünkü Arjantin, Barcelona değil. Barça'da sezon boyunca takımın kendi tarzına uygun çalışmalar yapıyorlar. Uzun süredir birlikteler ve diğer tüm yöntemleri farklı. Messi için iki takım arasındaki performans farkı da buradan kaynaklanıyor.

Bazı Arjantinliler neden hala Lionel Messi'yi en tepeye koymayı kabul etmiyorlar?

- Dediğim gibi, Messi maalesef Arjantin Milli Takımı'nda henüz kupa kazanamadı. Arjantinliler başarı kazanmayı çok istiyorlar. Ben de Leo'nun meslektaşıydım. Ülke hakkında ne hissettiğini ve işler iyi gitmediğinde her şeyin ne kadar acı verdiğini çok iyi biliyorum. Önemli olan şey, işlerin yoluna gireceğine güvenmek. Bir sonraki Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanacağına inanıyorum.

Diego Armando Maradona ile Lionel Messi ikilisinden hangisi daha başarılı? Sana göre hangisi daha büyük futbolcu?

- Bu soruyu cevaplamak gerçekten çok zor. Çünkü iki farklı zaman diliminden bahsediyoruz. Maradona bizim için sembolik bir futbolcu ve bize bir Dünya Kupası armağan etti. İkisi çok farklı zamanlarda oynamış çok farklı futbolcular. Ancak şunu söyleyebilirim; bir Arjantinli olarak, 30 yıl içinde dünyanın en iyi iki futbolcusuna sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. İkisine sahip olmanın onurunu yaşamak, onları karşılaştırmaktan çok daha önemli.

Barcelona'daki ilk sezonunda La Liga'yı 17 golle bitirip iyi bir dönem geçirmene rağmen Rijkaard'ın göreve gelmesinden sonra işler değişti ve ilk tercih değildin. Yanlış giden şey neydi?

- Barcelona'ya çok zorlu bir zamanda, kulübün şampiyonluk kazanmak zorunda olduğu bir dönemde geldim. Sahip olduğum her şeyi kulüp için vermeye çalıştım ve hep çok savaştım. Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca gerçekten çok keyif aldım. Ancak göreve gelen teknik adamlar, her zaman kendi oyun tarzına uygun isimleri ararlar ve onlara şans verirler. Frank Rijkaard için önemli bir tercih değildim ve yeni bir yön aramak zorundaydım.

Hem Barcelona'da hem de Real Madrid'de oynayan sayılı futbolculardan bir tanesisin. Peki sence hangisi, Real Madrid mi Barcelona mı?

- İkisi de gerçekten çok büyük kulüp. İkisinde de çok önemli futbolcularla birlikte oynadım ve eşsiz deneyimler yaşadım. Hangisinin daha büyük olduğunu söyleyemem. Onları karşılaştırmanın anlamı yok. Bana her ikisi de daima saygı duyup iyi davrandılar. Şüphesiz dünyanın en büyük iki kulübü!