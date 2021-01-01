ÖZEL | Jan Oblak Atletico Madrid'den ayrılıyor mu: Premier Lig ilginç bir lig...

Atletico Madrid'in son haftaya La Liga'nın zirvesinde girmesinde en büyük pay sahibi isimlerden biri olan Jan Oblak, özel açıklamalarda bulundu.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid'in en önemli isimlerinden biri de kaleci Jan Oblak... Sloven kaleci, kazanmaları halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacakları Real Valladolid karşılaşması öncesi Goal'e konuştu.

Jan Oblak neler söyledi?

Başarılı kaleci Atletico Madrid'in hiçbir şampiyonluğunu kolay kazanmadığını ifade etti.

"Kulüp tarihi boyunca hep acılar çekti. Hiçbir şampiyonluk kolay kazanılmadı. Bir kişi bana Atleti'nin tarihindeki 10 şampiyonluktan sadece bir tanesini son hafta öncesi kazandığını söyledi.

"Yedi yıldır buradayım ve finalde futbolu güzel yapan şey de sonunda ne olacağını bilmemektir."

Osasuna maçı sonrası soyunma odasında neler yaşandı?

Atletico Madrid, son hafta öncesi sahasında Osasuna ile karşılaşmıştı. 80. dakikaya 1-0 geride giren kırmızı - beyazlılar iki gol bularak maçı çevirdi. Oblak bu maçın ardından soyunma odasında neler olduğunu anlattı.

"Maç bittiğinde soyunma odasına mutlu girdik. Duygularımızdan bahsettik.

"Maç 1-0 devam ederken geri dönmenin mümkün olduğuna inanmıştık, iki gol atmak için yeterli zamanımız olduğuna inanmıştık.

"Valladolid maçı da çok zor olacak. Biz ligi kazanmak için savaşıyoruz onlar da küme düşmemek için savaşıyorlar. Hem biz hem de onlar üç puanı kazanmak için her şeyi yapacağız."

Oblak penaltılara nasıl hazırlanıyor?

28 yaşındaki kaleci kendisine maç içinde yaşanacak durumlara psikolojik olarak hazırladığını belirtti.

"Genellikle kendinizi oyun içindeki farklı durumlara psikolojik olarak hazırlamalısınız. Rakiplerin penaltı atışlarını kullanan oyuncuların videolarını izlersiniz ancak daha sonra o oyuncu farklı bir vuruş yapabilir. Bu yüzden her şeyi analiz etmek zordur."

Oblak'ın babası da eski bir kaleci

Yıldız oyuncu gençliğinde kalecilik yapan babası ve Slovenya Kadın Milli Takımı'nda oynayan kız kardeşinden bahsetti.

"Babam profesyonel değildi ama üçüncü ligde kaleciydi. Futbol hayatta en çok sevdiği şeylerden biriydi. Ve kız kardeşim Slovenya ile çok iyi gidiyor.

"Birkaç ciddi diz sakatlığı geçirdi. Bu yıl Slovenya ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek. Onu destekleyeceğim ve onunla gurur duyuyorum.

Jan Oblak'ın idolü kim?

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen başarılı eldiven kendi idolünü açıkladı.

"Çocukken birkaç kaleciye hayranlık duydum. Buffon'u, Casillas'ı ve Peter Schmeichel'ı beğeniyordum."

"Messi olağanüstü"

Oblak, dünyanın en iyi oyuncusunun Lionel Messi olduğunu vurgularken, futsal takımı kursa yanına alacağı beş oyuncuyu seçti.

"Messi olağanüstü ve en üst seviyede. Benim için en iyisi. Messi dışında seçeceğim bir diğer kişi de Cristiano Ronaldo olurdu.

"Futbol takımı kursam bir kaleci olduğum için beş defans oyuncusu seçerdim. Savic, Gimenez, Godin ve Felipe...

Oblak'tan Premier Lig sözleri

Atletico Madrid'de birçok başarıya imza atan Sloven kaleci ilerde farklı bir ligde oynayıp oynamayacağı konusunda da ifadeler kullandı.

"Gelecekte neler olacağını bilmek zor. Premier Lig ilginç bir lig ve gelecekte neler olur bilmiyorum. Yenilikleri seven biriyim. Yedi yıldır Atletico Madrid'deyim, çok mutluyum."