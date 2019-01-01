ÖZEL | Jadon Sancho Ronaldinho'nun izinden gitmek istiyor

Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki genç yıldızı Jadon Sancho, verdiği röportajda idolü Ronaldinho'dan ve Dortmund günlerinden söz etti.

Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç yıldız Jadon Sancho, DAZN ile Goal'e önemli açıklamalarda bulundu.

Takımıyla ligde şampiyonluk mücadelesi veren, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ülkesinin takımı Tottenham karşısına çıkacak olan genç yıldız; gençken Ronaldinho'yu örnek aldığını anlattı.

Genç yaşında ülkesinden ayrılarak Bundesliga ekibi Dortmund'a katılan Sancho, "Herkes için konuşamam ama kendi adıma konuşabilirim. Ben sadece futbol oynamak istiyordum. Her zaman futbolcu olmak istedim. Çocukken Ronaldinho'yu izlerdim ve beni çok etkilerdi. Ben de Ronaldinho gibi insanları etkilemek istiyorum." diye konuştu.

Sancho, Ronaldinho'yu örnek alması üzerine sorulan sorulara, "Rol modelim Ronaldinho'ydu. Kimsenin yapamadığı şeyleri yapar ve rakiplerini çok kolay eksiltirdi. Bu sebeple idolüm Ronaldinho'ydu." şeklinde cevap verdi.

Sancho, cümlelerine birlikte oynadığı oyunculardan kendisine en yakın hissettiklerini anlatarak devam etti:

"Çok sayıda iyi oyuncuyla oynadım. Raheem Sterling ve Marco Reus ilk olarak aklıma gelen isimler. Unuttuğum isimler lütfen üzülmesin!" dedi ve ekledi:

"Sterling ve Reus hayatımı en çok etkileyen iki isim. Özellikle Marco, olgunlaşmamda çok önemli bir role sahip. Saha dışında da çok iyi anlaşıyoruz, onunla zaman geçirmekten çok keyif alıyorum."

Sancho sözlerini, "Neymar ve Mbappe, isimleri Ronaldo ve Messi olmayan en iyi oyuncular. Özellikle Mbappe'nin yaşını düşününce ne kadar iyi oynadığını görebilirsiniz." diye tamamladı.

Genç İngiliz, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol ve 11 asiste imza attı.