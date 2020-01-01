ÖZEL | Jaap Stam: Orkun Kökçü, Arsenal'de oynayacak yetenekte

Jaap Stam, Feyenoord'un genç yıldızı Orkun Kökçü'nün Premier Lig'de oynayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

ekiplerinden 'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Orkun Kökçü'nün adı Premier Lig devi ile anılıyor.

Eski hocası Jaap Stam ise genç yıldızın Arsenal'de oynayacak kapasitede olduğuna inanıyor.

Daha fazla takım

Bu sezon toplamda 35 maçta 3 gol atıp 6 asist yapan orta saha oyuncusu hakkında Goal'e özel açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki teknik adam Stam şunları söyledi:

"Premier Lig ve Arsenal, Hollanda ile kıyaslandığında tamamen farklı bir ortam. Orkun'un uyum sağlaması gerekecek. Oyun hızı, kalitesi ve yoğunluk çok daha yüksek."

"Ama Orkun'da bu yetenek var. O, kendini geliştirmek ve daha iyi olmak isteyen bir karaktere sahip. Asla yetinmiyor, gol atamayınca ya da güzel bir pas veremeyince hayal kırıklığına uğruyor."

"Feyenoord'a geldiğimde çok fazla oynamamıştı çünkü herkes onun çok genç olduğunu söylüyordu. Onu takıma aldım ve çoğu maçta oynattım. Ona güvendim ve ondaki yeteneği gördüm. Şimdi kendini Hollanda'da kanıtlıyor ve ülkedeki en iyi orta saha oyucularından biri. Orkun, Premier Lig'e gidecek yeteneğe sahip."

Haberin devamı aşağıda

Orkun'un ota sahada birden fazla rolde oynayabildiğini söyleyen Stam şu şekilde devam etti:

"Tek bir defansif orta saha ile oynadığımız zaman Orkun, daha ilerde oynayan iki oyuncudan biri oluyordu. 10 numarada da orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Bazen derine inip topu ileri taşıyarak santrforlarla buluşturabiliyor."

"Yaratıcılığa, gol atma yeteneğine, dayanıklılığa ve koşma yetisine sahip. İlerlemeye devam ediyor. Onun umut vadeden bir oyuncu olduğunu gördüm. Üzerinde çalışması gereken tek şey oyununun defansif yönü. Hollanda'da kalması, haftada üç maç oynamaya ve bu yoğunluğa alışması açısından daha iyi olur. Çok genç olduğu için istikrar yakalamasına da yardımcı olur."