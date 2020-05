ÖZEL | İstanbul mucizesinin kahramanları anlatıyor

Jerzy Dudek, Djimi Traore ve Phil Thompson, Liverpool’un tarihi gecesini ve unutulmaz zaferlerini Goal’e anlattı.

RÖPORTAJ: Neil Jones | ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

Sahiden 15 yıl mı olmuş?!

25 Mayıs 2005, belki de gelmiş geçmiş en iyi Şampiyonlar Ligi finaliydi. Üzerinden geçen bunca yıla rağmen anıları hala taze.

O gece İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda olanlar yaşananları asla unutmayacaklar.

Kudretli kadrosu o gece yıkıldı. Rafa Benitez ve öğrencilerinin adları Anfield şarkılarına o gece konu oldu. ’un beşinci Avrupa kupası en unutulmaz koşullar altında o maçla müzeye gitti.

Herkesin o geceye dair bir hikayesi var. İşte şimdi karşınızdalar: Anbean şahitlik edenler için İstanbul mucizesinin giriş, gelişme ve sonucu…

Kurtarıcı – Jerzy Dudek

Andriy Shevchenko, o soruyu sormadan evvel cesaretini ancak iki yılda toplayabilmişti. Euro 2012'ye ev sahipliği yapmak için ve 'nın ortak teklifinin bir parçası olarak birlikte Cardiff’deydik. O gün nihayet sordu:

“Tanrı aşkına Jerzy, söyle artık. Uzatmalarda o kurtarışı nasıl yapabildin?”

Gülümsedim. “Üzülme, 2003’te ’a karşı oynadığın o beş dakikayı hatırla. İşte benim de İstanbul’da öyle bir beş dakikam vardı.”

Açıkçası nasıl kurtardığımı açıklayamıyorum. İç güdülerine ve reflekslerine güvendiğiniz o şanslı anlardan biriydi. Finalden sonra uzun bir süre o kafa vuruşunu Jon Dahl Tomasson’un yaptığını zannediyorudm. Ceza sahasında iki Milan’lı oyuncunun boşta olduğunu biliyordum ama gerisi bulanık. Tekrar izlediğimde ilk kafa vuruşunu yapanın da dönen topu tamamlayanın da Sheva olduğunu gördüm. Bana fırsat veren şey de buydu sanırım. Tüm gücünü vermek istedi, ben de ellerimle engel olabildim. Daha önce hiçbir zaman bir topun o kadar havalandığını görmemiştim. Üst ağlara gittiğinde rahatlamıştım.

Finalden birkaç yıl sonra eski takımım ’un 100. Yılı için ’ya gittim. Orada eski kaleci antrenörüm Pim Doesberg ile konuştuk ve o kurtarışın şans eseri olmadığını söyledi: “Hayır. Antrenmanlarda hep buna çalışırdık. Sana beş metreden şut çekerdim. Daha önce bu kurtarışı yaptığını binlerce kez gördüm.”

Efsanevi Hollandalı kaleci Hans van Breukelen ile Feyenoord’dayken tanışmıştım. Karşılaştığı tüm penaltıcılarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir defteri vardı. O defteri aldım ve ben de kendi karşılaştığım penaltıcıları kaydetmeye başladım. Hangi oyuncu nereyi hedef alır, havadan mı yoksa yerden mi gönderir, güç mü ön plandadır yoksa isabet mi, tüm bu bilgileri yazdım.

Liverpool’da Rafael Benitez ile tanıştığımda neden bu kadar çok yazdığımı sordu. Bana kaleyi altı bölgeye ayırmam gerektiğini söyledi. Böylece hangi oyuncu topu nereye gönderir bilecektik. Rafa istatistikleri çok severdi. Her maç öncesi penaltı çalışırdık. O da kim attı, kim kaçırdı hepsini not ederdi.

İstanbul finalinden önce Milan’lı oyuncuların attığı yaklaşık 100 penaltının videosunu izledim. 2003’teki Juventus maçı da dahil. Çok iyi hazırlanmıştım!

Her an her şey değişebilir ve anın getirdiği heyecanla kendinizi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden kaleci antrenörümüz Jose Ochotorena’ya penaltı atışları sırasında santradan eliyle bana hangi yöne doğru yatmam gerektiğini göstermesini istedim.

Sonra Carragher karşıma geçti ve bana “Bruce Grobbelaar gibi oyna” diyerek rakip oyunculara baskı yapmam gerektiğini söyledi. Teşekkürler Carra!

Özgüvenim çok yüksekti. Rahattım ve konsantreydim. Serginho penaltıyı attığında çizgide sıra dışı bir hareket yaptım ve o da direğe vurdu. “İşe yarıyor!” diye düşündüm.

Pirlo’nun penaltısında çizgimin dışında olduğumu biliyordum. Bu yüzden hakem tekrar ettirmesin diye onunla göz göze gelmekten kaçındım. Sheva’nın son penaltısını kurtardığımda o an bittiğini fark etmemiştim. Sonra herkesin bana doğru koştuğunu görünce anladım. Başardım. Zafer bizimdi.

Kariyerim boyunca mükemmeliyetçi biri oldum. Performansımdan hiç tam anlamıyla memnun olmazdım. İyi oynayıp kazandığımız maçlarda bile; ama o gece mutluydum! İlk kez kendime, “Bugün iyi bir iş çıkardın Jerzy” dedim. Ne var ki Rafa kendimi kaptırmamam için elinden geleni yaptı. Maçtan sonra bana söylediği ilk şey neydi, biliyor musunuz?: “Tomasson’un penaltısında niye sola yattın?" Bildiğimiz Rafa işte!

Beklenmedik kahraman – Djimi Traore

Rafa beni çağırdığında başımın belada olduğunu biliyordum.

“Traore” diye seslendi. Mutlu olmadığı belliydi. Mutlu olduğu zaman bana Djimi diye seslenir.

“Doğru duşa” dedi. Kariyerimin en büyük maçının 45 dakikası bitmişti. 3-0 gerideydik ve ilk goldeki frikiğe ben sebep olmuştum. Oyundan çıkarılacaktım. Yıkılmıştım; ama geriye dönüp baktığımda ne düşündüğünü anlıyorum. Ben stoperdim ve sistem değiştirmemiz gerekiyordu. Gol atmalı ve oyunun kontrolünü elimize almalıydık.

Çıkıp direkt duşa girdim ama suyu açmadım. Orada öylece durdum. Sonra biri omzuma dokundu. Rafa’nın yardımcısı Pako Ayesteran’dı. “Oyunda kalıyorsun” dedi. Steve Finnan sakatlanmıştı, bu yüzden oyunda kalmam gerekti. Çılgıncaydı. Öylece durmuş, her şeyin bittiğini düşünürken geri dönmem gerektiği söylendi.

Bu sefer sol stopere geçtim. O durumla çok iyi başa çıktım. Karakterimi çok iyi yansıttım. Mental olarak çok güçlüydüm. İkinci yarıdan önce Rafa, “Ailelerinizi gururlandırmanız gerek. İkinci yarıyı alın, ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

İlk golü atınca düşünmeye başladık. Steven Gerrard atmıştı. Her zaman o bir şeyler yapar ve takımı iterdi. Doğal bir lider. Çok konuşmasına gerek yok; ama sahada yaptıklarıyla en iyilerden biri oydu. Onun golü takım olarak bakış açımızı değiştirmişti. Milan Baros topu ağlardan aldı, kutlama yapmadık. Devam ettik. 6 dakika sonra 3-3 oldu!

Çok tuhaftı. Üçüncü golden sonra “Şimdi n’apıyoruz?” dercesine birbirimize baktık. “4’üncü için mi bastıracağız, savunmaya mı çekileceğiz?”

Milan’ın hücum edeceğini biliyorduk. Hem fiziksel hem mental anlamda çok enerji harcamıştık. Lunapark trenindeydik, tutunmamız gerekiyordu. Çok zordu. Nasıl bir zihniyette olduğumuzu anlamak için Gerrard’a bakın. Kendini takım için feda etmişti. Smicer’in savunma yapamayacağını biliyordu, bu yüzden sağa geçip Serginho’yu savundu. İki kez düşünmedi bile. Steven Gerrard böyledir; takım için, taraftar için, kulüp için oynar. Onu gördüğünüzde izinden gitmeniz gerektiğini anlıyorsunuz.

Jerzy Sheva’nın vuruşunu kurtarınca kaybedemeyiz diye düşündüm. Akılalmaz bir kurtarıştı. Bu ona penaltılarda çok özgüven vermiş olmalı. “Bugün benim günüm” diye düşünmüş olmalı.

Son penaltıdan sonra neler olduğunu anlamam birkaç saniyemi aldı. “Her şey bitti mi? Gerçekten kazandık mı?” Diye düşündüm. Sonrasında alev almıştık zaten… Kariyerim boyunca yaptığım tüm fedakarlıklar, 19 yaşında Liverpool’a isimsiz bir oyuncu olarak gelmek, ilk 11’e girme mücadelem, tüm inişler ve çıkışlar buna değdi.

Bu zafer benim hayatımın en iyi olayı.

Spiker – Clive Tyldesley

İtiraf etmem gereken bir şey var. Steven Gerrard ilk golü attığında, “Merhaba, işte şimdi başlıyoruz” derken ciddi değildim. Liverpool’un geri dönebileceğini gerçekten düşünmüyordum. Maç anlatırken içine biraz drama katmaya çalışıyordum. Bir maç anlatımı sırasında bir şeylerin değişeceğini hissedebiliyorsunuz; fakat Gerrard’ın golünden 4-5 dakika önce Liverpool’un reaksiyon gösterebileceğini aklımın ucundan geçirmedim. Tek düşündüğüm Milan’ın 4. golü atabileceğiydi. Sonra 6 dakika içinde her şey değişti.

Milan muhteşemdi; ama bir şekilde Liverpool geri döndü. 54 dakika oyuna hükmeden Milan nasıl kaybetti, onlar da asla anlamayacak.

Milan were so superior. Kaka was on another level, that third goal scored by Crespo was a thing of real beauty, and Liverpool looked like a team that had gotten a lot further than most people would have expected. Sürekli rakibi durduran Carragher’a kramp girmiş, Traore çizgiden top çıkarmış, Dudek kimsenin anlamadığı bir kurtarış yapmış, Gerrard ise üç farklı pozisyonda birden oynamıştı. Yarım saatliğine dünyanın en iyi sağ beki olmuştu. Olağanüstü bir performanstı. Asla unutamayacağınız gecelerden biriydi.

Efsane – Phil Thompson (Liverpool'un eski oyuncu ve yardımcı antrenörlerinden)

Ben her şeyden önce bir Liverpool taraftarıyım. Bu tutkudan beni hiçbir şey alıkoyamaz.

Milan ikinci golü attıktan sonra Sky Sports stüdyosunda sayıp sövmüştüm. Penaltımız verilmemişti ve şimdi 2-0 geriye düşmüştük. Richard Keys gelip laflarıma dikkat etmem gerektiğini söyledi. Ona defolup gitmesini söyledim. Devre arasında diğer konuklar Ray Wilkins ve Gianluca Vialli Milan’ın ne kadar iyi olduğunu konuşuyordu.Andy Gray de yorumlarken maçın çoktan bittiğini söyledi.

Richard sözü bana verince ne diyeceğimi düşünüyordum. Ben de inançtan bahsettim. Ben Liverpool’a her zaman inanırım. Bu da muhtemelen benim sonum oldu!

İkinci yarı fırtına gibiydi. Bir gol attık, sonra ikincisi geldi. Sonra penaltı golü geldi. Uzatmalarda Jerzy’nin kurtarıcıyla diğerlerine dönüp, “O kupaya ismimizi yazın!” dedim.

Maçtan sonraki gün CEO Rick Parry’yi aradım ve tebrik ettim. Başkan David Moores ile konuştum, o da telefonu Steven Gerrard’a verdi. Gerrard bana öyle bir şey söyledi ki bunu hayatım boyunca unutmayacağım: “Harika hissettiriyor, öyle değil mi?”

Kendim daha iyi ifade edemezdim!

Taraftar– Ste Monaghan

Liverpool’un peşinden 9 Avrupa Kupası finaline gittim ama 2005’in yeri bende ayrı. Olympiakos maçı öncesi babamı kaybetmiştim. Gerrard o müthiş golü attığında oğlumla beraber tribünde ağlıyorduk. Yanımızdaki biri,” İşte tutku budur” dedi; ama biz yas tutuyorduk.

İstanbul finali çok özeldi. 2001’de İstanbul’a gelmiştim, çok sıcak karşılandık ve her şey harikaydı. Bu final Liverpool ve İstanbul arasında iyi bir ilişki kurdu.

Maç günü adamın biri peşimize takıldı, minibüsü olduğunu ve bizi stadyuma götürebileceğini söyledi. Hiç tanımadığımız bir adamın arabasına bindik ve stada gittik. Orası tarif edilemez güzellikteydi.

Söz konusu Liverpool olunca aşırı optimist olabiliyorum ama devre arasında inancımı yitiriyordum. Arkadaşım 3-0’dan sonra stadı terk etti! Her 25 Mayıs’ta onu arar ve tarihteki en harika finali kaçırdığını ona hatırlatırım. Buradan çıkarılacak bir ders var: Asla pes etme!

Maç bittiğinde herkes hüngür hüngür ağlıyordu. Ben de babamı düşünüyordum. Oğlum yanımdaydı. Ona, “İşte her şey bu yüzden oğlum, işte biz bu yüzden Liverpool’luyuz” dedim.

Maçtan sonra Taksim Meydanı’na gittik. Bir mekanı tamamen doldurup partiye başladık. Bir sonraki gün havalimanına gittiğimizde uçağımız rötar yapmıştı.

Biz Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bundan daha güzel bir his olamaz, öyle değil mi?