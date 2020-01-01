ÖZEL | Inter'den Giroud'ya teklif

Bu sezon Chelsea'de çok az forma şansı bulan Olivier Giroud için Inter devreye girdi.

'nin 33 yaşındaki Fransız golcüsü Olivier Giroud eski hocası Antonio Conte ile yeniden bir araya gelmek üzere.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre 9 Ocak Perşembe günü 'in temsilcileri ve Giroud bir araya gelerek transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İtalyan ekibin Giroud için Haziran 2022'ye kadar geçerli bir sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi.

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Giroud'un Inter'de sezonun ikinci yarısında 4 milyon euro'luk bir maaş alacağı; sonraki iki sezonda ise yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı bilgisine de ulaşıldı.

Deneyimli ismi kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında Aston Villa ve da yer alıyor.

Giroud, bu sezon Maviler ile toplamda 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı.