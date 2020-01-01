ÖZEL | Inter, Icardi'nin Juventus'a gitmemesi için önlemini aldı

PSG, 2019-20 sezonunda kadrosunda kiralık olarak forma giyen Icardi'nin bonservisini almak üzere.. Inter'in aklında ise başka planlar var.

2013-14 sezonunda 'e transfer olan Mauro Icardi, İtalyan ekipte 6 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz PSG'ye kiralık olarak gönderilmişti.

Çıktığı 31 maçta 20 gol atan ve 3 de asist yapan Icardi için harekete geçen PSG, Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için Inter ile anlaşmaya vardı.

Goal'den Romeo Agresti'nin doğruladığı bilgilere göre iki ekip 50 milyon euro ve buna ek olarak 8 milyon bonus karşılığında el sıkıştı.

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Inter, eski kaptanına veda ederken ezeli rakibi 'u da unutmadı.

Inter sözleşmeye Icardi'nin başka bir İtalyan kulübe transfer olması halinde kasasına 15 milyon euroluk bonus daha koyacağı bir madde ekledi.

İtalyan ekibin, 27 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen Juventus'un önümüzdeki dönemlerde yapacağı olası bir transfer hamlesini engellemek için bu maddeyi eklediği düşünülüyor.