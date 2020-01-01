ÖZEL | Inter CEO'su Eriksen'i doğruladı

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Tottenham'ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen transferinin kısa süre içinde biteceğini söyledi.

'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in bir süredir 'e gideceğine dair haberler gündeme geliyordu.

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, 'nın 21. haftasında oynanan maçı öncesi DAZN'a verdiği röportajında Eriksen transferine dair açıklamalarda bulundu.

Marotta, bu transferle ilgili olumlu gelişmeler olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Herkes Eriksen için Tottenham ile uzun süredir pazarlık yaptığımızı bilyor. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek. Ara transfer dönemi de yakında bitiyor. Ben bu konuda pozitifim. Umarım en kısa sürede transferi neticelendiririz. Harika bir futbolcu geliyor, takım dinamiklerini nasıl değiştireceğine dair tartışmalar yapıyoruz. Bir transfer yaptığımızda bu herkesi etkiliyor. Sonuçta Eriksen tüm takımın bir parçası olacak."