ÖZEL | Inter CEO'su Beppe Marotta: Hiç kimse Mauro Icardi'den Inter'de kalmasını istemedi

Inter'in CEO'su Beppe Marotta, Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın açıklamalarını yalanladı.

'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği hakkındaki spekülasyonlar bitmiyor.

Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara, Inter Başkanı Steven Zhang'ın kendisinden Icardi'nin takımda kalmasını istediğini söylemişti. Kulüp CEO'su Beppe Marotta'dan ise bu açıklamaya yalanlama geldi.

DAZN'a konuşan Marotta, "Bu durum bizi rahatsız ediyor, hiçbir Inter yetkilisi, bilhassa Steven Zhang, Icardi'den kulüpte kalmasını istemedi" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Inter'den ayrılacağı konuşulan Icardi'nin adı ile anılıyor.





