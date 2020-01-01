ÖZEL | İlkay Gündoğan: Şampiyonlar Ligi'ni konuşarak kazanamazsınız

Manchester City'nin 29 yaşındaki futbolcusu İlkay Gündoğan, Pep Guardiola önderliğinde Avrupa zaferine ulaşabileceklerine inanıyor.

'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için mükemmel bir sezon sonun tarihi ve adresi: 30 Mayıs 2020, İstanbul. 2020 Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türk asıllı Alman futbolcu için şehrin özel bir yeri var. Bugüne kadar birçok madalya toplayan İlkay Gündoğan için eksik olan tek şey Şampiyonlar Ligi madalyası.

Manchester City'nin son 2 yılda kazandığı Premier Lig şampiyonluklarının yanı sıra İngiltere'deki 4 yılında kazandığı 2 Lig Kupası ve 1 FA Cup zaferinde önemli bir rol oynayan İlkay, öncesinde 'da oynarken tüm yerel kupaları kazanmıştı.

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İlkay, kariyerindeki tek Şampiyonlar Ligi finaline 2013 yılında Borussia Dortmund ile çıkmıştı ancak kupaya uzanan taraf olmuştu. Gündoğan, Goal'e verdiği özel röportajda Devler Ligi hayallerinden vazgeçmediğini belirtiyor:

"2013'ün benim tek finalim olacağına inanmıyorum elbette; yani öyle umuyorum. Aslında çok zamanım kalmadı, o yüzden elimden geldiği kadar arkadaşlarıma baskı yapmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi finaline gitmek için fırsatımız olduğuna inancım tam."

Şampiyonlar Ligi, sadece İlkay Gündoğan'ın hasret duyduğu bir eksiklik değil. Manchester City'nin koleksiyonunda da kulüp bazındaki en büyük kupanın eksikliği yaşanıyor.

"Şampiyonlar Ligi, futbolun en prestijli turnuvalarından biri olabilir. Ve eğer onu kazanamazsanız, ne kadar harika bir takım olursanız olun, her zaman bir şey eksik kalacak."

"Tabii ki de en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz fakat bu kupayı konuşarak kazanamazsınız. Kazanmaya çalışmanız gerek."

Şampiyonlar Ligi tarihinin 13 kupayla en başarılı takımı olan ile son 16 turunda karşılaşacak olan Manchester City'yi zor bir sınav bekliyor. City'nin en başarılı olduğu dönemlerden birinde, 2016'da, iki takım yarı finalde karşı karşıya gelmiş ve İspanyol devi Pellegrini yönetimindeki City'yi durdurmayı başarmıştı. Hem de İlkay Gündoğan gelmeden iki ay önce.

Teknik direktör Pep Guardiola, ekibinin Avrupa'da başarılı olacağına inanmadığını çünkü Real Madrid gibi bir tarihe ve tecrübeye sahip olmadıklarını söylemişti. Ancak Gündoğan, başarılı bir skor alınırsa tüm hikayenin değişebileceğini düşünüyor:

"Bunu açıklamak zor. Sonunda kazandığımız büyük bir maça ihtiyacımız var. Maçın ardından, 'Bugün çok zorlandık' diye düşünmeliyiz çünkü zorluklar da yaşanmalı. Zorlukların üstesinden gelmemiz gerek, böyle bir şeye ihtiyacımız var."

" deplasmanındaki gibi maçlardan bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. 10 kişi kalınmış, kalede Kyle Walker var... Ya da Shakhtar maçı gibi. Zorlanıyor, iyi oynayamıyor ve berabere kalıyorsunuz. Böyle maçlar da önemli."

"Her maç 4-5 gol atarak kazanamazsınız. Son 16 turuna gelip de iyi bir takıma karşı oynarken 1-0 geriye düştüğünüzde kolayca maçı çevirmeyi bekleyemezsiniz. Bu böyle olmaz. Bence zorlu mücadeleler bizim mesleğimizin bir parçası. Futbol, bu durumların her daim üstesinden gelebilmekle ilgili."

City'nin Avrupa'daki en büyük sorunlarından biri gol yemek oldu. Guardiola yönetimindeki City son 3 Şampiyonlar Ligi sezonunda 'dan toplamda 6 gol (2017), 'dan 5 gol (2018) ve son olarak geçtiğimiz sezon 'dan 4 gol yemişlerdi. Bu sezon da oyun anlayışında geri adım atmayı planlamayan Guardiola, büyük ödüle ulaşabilmek için tüm riskleri göze alacak gibi duruyor. İlkay Gündoğan ise City adına özgüvenle oynamanın büyük bir önemi var:

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"Hayatta bir şeyi özgüvenle yaparsanız her zaman daha iyi sonuçlar alırsınız. Futbolda da durum böyle. Büyük maçlarda bunu yapmak daha zor ama bence oyun ilerlerken özgüveni kurabilirsiniz. Bir maç esnasında yakaladığınız fırsattlar veya atıtğınız goller sizi her zaman havaya sokar. Bazen tam tersi de olabilir, işler ters gidebilir ki bu çok normal; hata yaparsınız ve özgüveniniz azalır."

"Özgüven tuhaf bir şey. Otomatik olarak açıp kapatabileceğiniz bir şey değil."

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