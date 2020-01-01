ÖZEL | İlkay Gündoğan: Lewandowski, dünyanın en iyi forveti

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Robert Lewandowski'den övgüyle söz etti.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu 'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu İlkay Gündoğan, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

2011 ve 2016 yılları arasında 'da oynarken beraber forma giydiği ve şu anda 'te oynayan Robert Lewandowski'nin dünyanın en iyi forveti olduğunu belirten Gündoğan şöyle söyledi:

"Lewandowski ile beraber oynamak büyük bir keyifti. Kendini sürekli olarak geliştirdi."

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"Teknik olarak her zaman çok iyiydi. Golleri atma şekli olağanüstü."

"Benim için Lewandowski şu anda dünyanın en iyi forveti ve kusursuz bir futbolcu."

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Teknik Direktörü Jürgen Klopp'dan da övgüyle söz eden İlkay Gündoğan, Alman çalıştırıcının oyun felsefesine şöyle değindi:

"Kaptırılan topu al, hızla oyunun yönünü ve kombinasyonlarını değiştir, kale önünde soğukkanlı ol. Klopp'un felsefesi bu."

"Önemli maçlardan önceki son antrenmanlar çok yoğun geçerdi. İyi geçmezse Klopp şikayetçi olurdu."