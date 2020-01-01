ÖZEL | İlkay Gündoğan: Lewandowski, dünyanın en iyi forveti
Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu İlkay Gündoğan, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.
2011 ve 2016 yılları arasında Borussia Dortmund'da oynarken beraber forma giydiği ve şu anda Bayern Münih'te oynayan Robert Lewandowski'nin dünyanın en iyi forveti olduğunu belirten Gündoğan şöyle söyledi:
"Lewandowski ile beraber oynamak büyük bir keyifti. Kendini sürekli olarak geliştirdi."
"Teknik olarak her zaman çok iyiydi. Golleri atma şekli olağanüstü."
"Benim için Lewandowski şu anda dünyanın en iyi forveti ve kusursuz bir futbolcu."
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'dan da övgüyle söz eden İlkay Gündoğan, Alman çalıştırıcının oyun felsefesine şöyle değindi:
"Kaptırılan topu al, hızla oyunun yönünü ve kombinasyonlarını değiştir, kale önünde soğukkanlı ol. Klopp'un felsefesi bu."
"Önemli maçlardan önceki son antrenmanlar çok yoğun geçerdi. İyi geçmezse Klopp şikayetçi olurdu."