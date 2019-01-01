ÖZEL | İlhan Parlak: Altay Bayındır dünya devlerinde forma giyebilir

Ankaragücü'nün deneyimli forveti İlhan Parlak, "Fenerbahçe maçının zor geçeceğini biliyoruz ama biz zorluklarla baş edebilen bir takımız" dedi.

Ankaragücü'nün golcüsü İlhan Parlak, maçı öncesi Goal ve Mackolik'e özel açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe maçlarının kendisi için özel olduğunu söyleyen İlhan Parlak, "Yaklaşık 12 sene önce, gençken Fenerbahçe forması giymek nasip oldu. Her futbolcu için Şükrü Saracoğlu Stadı'na çıkmak, o atmosferi yaşamak ayrıdır. Benim için de farklı bir önem taşıyor. Daha önce oynadığım bir takım, bildiğim bir camia. Böyle güzel bir atmosferde oynamak her futbolcu için özeldir" dedi.

"Zorluklarla baş etmesini bilen bir takımız"

Zor bir deplasmana çıkacaklarının bilincinde olduğunu söyleyen tecrübeli forvet, "Fenerbahçe kendi sahasında seyircisin de desteğini aldığı zaman iyi futbol ortaya koyuyor. Bunun farkındayız. Böyle bir deplasmandan puan veya puanlar almanın zor olduğunu biliyoruz. Ama biz de zorluklarla baş etmesini bilen bir takımız. İnşallah bu deplasmanda, seyirci baskısı altında başarılı oluruz. Ankara'dan bizim kendi taraftarlarımız gelecek. 2 bin-3 bin Ankaragücü taraftarı tribünde olacak. Umarım o kadar baskı altında oynamamıza izin vermezler" diye konuştu.

" , dünya devlerinde forma giyecek kalitede"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır hakkında da konuşan İlhan, "Altay'ın bendeki yeri farklı. Ankaragücü'ne ilk geldiğimde yeteneğinin farkına varmıştım. Müthiş bir yetenek. Biraz futbol bilgisi olan, Altay'daki cevheri görebilir. Altay hem çalışma hem de kişisel gelişim anlamında çok çaba sarfediyor. Ben Altay'ın Avrupa'nın en üst düzey takımlarında; 'da, 'de, 'de oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Şu anda Fenerbahçe gibi büyük bir camianın kalesini koruyor. Ankaragücü gibi bir camiada oynadı, kaptanlık yaptı. Ben onun çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ankaragücü'nde Altay'la oda arkadaşıydık. Her idmandan sonra birlikte çalışıyorduk. Yarın bizim için de değişik ve güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.