ÖZEL | İlhan Palut: Göztepe ile henüz anlaşmadık
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe'de listenin başında yer alan İlhan Palut'tan önemli açıklamalar geldi.
Mackolik'e özel açıklamalarda bulunan İlhan Palut, İzmir ekibinin ilgisini doğrularken; "Göztepe ile bir ön görüşme yaptım. Benimle ilgileniyorlar ancak anlaşma yok." ifadelerini kullandı.
Şubat 2017'de Hatayspor'un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başlayan Palut, Eylül 2019'da görevinden ayrıldı.
42 yaşındaki teknik adam, Hatayspor ile TFF 1. Lig'e yükselme başarısını göstermiş ve sonraki sezon play off finalinde Gazişehir'e kaybederek Süper Lig'in kapısından dönmüştü.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe'de ise 9.haftada alınan Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrılmış ve İzmir ekibi Trabzonspor maçına Teknik Sorumlu Suat Arıcan yönetiminde çıkmıştı.