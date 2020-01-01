ÖZEL | Hertha Berlin, Loris Karius'u istiyor

Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Beşiktaş’tan ayrılan Loris Karius’u yeni sezon için gündemine aldı.

Beşiktaş’ın 2018 yazında satın alma opsiyonuyla birlikte iki sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Goal’ün edindiği bilgiye göre ’un kadroda düşünmediği Alman kaleci için ülkesinin kulüplerinden devreye girdi. Kulüplerin kiralama formülü üzerine görüştüğü öğrenildi.

Haberin devamı aşağıda

Hertha Berlin’in transferde Liverpool ile iyi ilişkileri bulunuyor. Başkent ekibi daha önce bu kulüpten Marko Grujic’i iki sezonluğuna kiralamıştı.

Daha fazla takım

Karius’un Liverpool ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngilizler, Şampiyonlar Ligi kupasına mâl olan hataları nedeniyle Karius’un dönüşüne sıcak bakmıyor.

Beşiktaş’ın 2 milyon 500 bin euro karşılığında kiraladığı 26 yaşındaki file bekçisi, 67 maçta Siyah Beyazlılar'ın kalesini korumuştu.