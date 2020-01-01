ÖZEL | Hertha Berlin, Loris Karius'u istiyor
Beşiktaş’ın 2018 yazında satın alma opsiyonuyla birlikte iki sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
Goal’ün edindiği bilgiye göre Liverpool’un kadroda düşünmediği Alman kaleci için ülkesinin kulüplerinden Hertha Berlin devreye girdi. Kulüplerin kiralama formülü üzerine görüştüğü öğrenildi.
Hertha Berlin’in transferde Liverpool ile iyi ilişkileri bulunuyor. Başkent ekibi daha önce bu kulüpten Marko Grujic’i iki sezonluğuna kiralamıştı.
Karius’un Liverpool ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak İngilizler, Şampiyonlar Ligi kupasına mâl olan hataları nedeniyle Karius’un dönüşüne sıcak bakmıyor.
Beşiktaş’ın 2 milyon 500 bin euro karşılığında kiraladığı 26 yaşındaki file bekçisi, 67 maçta Siyah Beyazlılar'ın kalesini korumuştu.