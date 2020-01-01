ÖZEL | Her zaman güvenilecek bir takım oyuncusu: Simon Falette

Goal Almanya editörleri, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Simon Falette hakkında görüşlerini dile getirdi.

'nin ara transfer döneminde stoper arayışı için gündemine aldığı son isim 'un Gineli stoperi Simon Falette oldu.

Sarı lacivertlilerin, Gineli futbolcuyu kiralamak için Alman kulübüne resmi teklifi yaptığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt'un, bu sezon fazla forma şansı vermediği 27 yaşındaki futbolcu için kiralık formülüne sıcak baktığı ifade edildi.

Falette, bu sezon 'da yalnızca 1 maçta görev alırken, geçtiğimiz sezon toplamda 14 maç ve 2017-2018 sezonunda toplam 29 müsabakada Eintracht Frankfurt formasını giydi.

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette, 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapan Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkisinde oynayabiliyor.

'dan Simon Falette yorumları

Fenerbahçe'nin transferi için resmen harekete geçtiği belirtilen Falette için Goal Almanya editörleri görüşlerini bildirdi.

2017-18 sezonunda Niko Kovac yönetimindeki Eintracht Frankfurt'un flaş transferleri arasında gösterilen Falette, ilk sezonunda düzenli forma giyen bir isimdi ancak Kovac'ın ayrılışı ve Adi Hütter'in takımın başına getirilmesiyle birlikte daha az forma şansı bulmaya başladı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 14 kez forma giyen Gineli futbolcu, bu sezon ise yalnızca 1 maçta görev aldı.

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Mevcut teknik direktör Hütter, Falette'i 'her zaman güvenilecek bir takım oyuncusu' olarak adlandırsa da geçtiğimiz yaz transfer döneminde oyuncunun kulüp bulması halinde takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

Forma şansı bulamamasına rağmen sürekli pozitif bir ruh haline sahip olduğu belirtilen Falette'nin ekibine olan bağlılığı dikkat çekiyor. Gineli oyuncu bu nedenle, Hütter'in yapmış olduğu açıklamaya rağmen takıma ve şehre olan aidiyeti sebebiyle geçtiğimiz yaz takımda kalmayı tercih etti. Ancak şimdi tekrar düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya hazır görünüyor.

Defansif anlamda güçlü olan Falette, ikili mücadelelerde rakibine fırsat tanımıyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcu topla ileri oynama konusunda fazla cömert değil. Frankfurt'ta ise geride kalan ve topu geniş alana dağıtmayı seven Falette, bu nedenden dolayı Hütter'in sisteminde kendine fazla yer bulamıyor. Hütter bu pozisyonda, beş büyük ligde en fazla golü (7) bulunan stoper Martin Hinteregger'e forma şansı vermeyi tercih ediyor.