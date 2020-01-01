ÖZEL | Hem futbolcu, hem pilot: Martin Hinteregger

Eintracht Frankfurt'un 27 yaşındaki stoperi Martin Hinteregger, saha içindeki göz alıcı performansının yanı sıra saha dışı hayatıyla da dikkat çekiyor

Profesyonel bir futbolcu, hayat standartlarını üst seviyelere çıkarma şansına sahiptir. Ancak 'un Avusturyalı savunma oyuncusu Martin Hinteregger bu fırsatı kelimenin tam anlamıya göklere taşımış gibi duruyor.

Goal ve DAZN'a konuşan Hinteregger, futbolcu olmasının yanı sıra ayrıca nitelikli bir helikopter pilotu ve yeşil sahalara veda ettikten sonra düzenli olarak uçuş yapmanın hayalini kuruyor.

27 yaşındaki oyuncu, "Bunu yalnızca bir hobi olarak görmüyorum. Futbol kariyerim bittikten sonra belki bir kurtarma piloti olurum veya polis için çalışırım. Belki de tur uçuşları yaparım. İyice düşünüp taşındıktan sonra benim için gerçekten iyi olabilir. Şimdilik bu bir hobi olarak kalacak, karar vermek için hala zamanım var. Helikopter uçurma ayrıcalığına sahip olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon 'tan kiralanan ve bu sezon sözleşme imzalayan Hinteregger, kısa sürede yeni takımına alışıp gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmeyi başardı. Takım arkadaşlarından biraz farklı olduğunu kabul eden oyuncu, "Alışılmışın dışında bazı özelliklerim olabilir. İyi ya da kötü diyemem, belki biraz komik... Bazen avcı ceketi giyip değişik bir şapka takıyorum. Kevin Trapp ya da Timothy Chandler gibi her zaman iyi giyinen oyuncularla yan yana geldiğimde oraya ait değilmişim gibi görünüyorum. Ama bu umrumda değil, takım arkadaşlarım bana alıştı. Gucci ya da Louis Vuitton marka kıyafetler giyersem rahatsız hissederim" dedi.

"Korkak davranmadım"

Hinteregger, geçmişte bu 'acayip' hallerinin daha da şiddetli olduğunu, bazen haftalarda uykusuz kaldığını dile getirdi:

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"Hayatımın bir döneminde günde sadece 1-2 saat uyuduğum zamanlar oldu. O şekilde devam edemezdim. Bu konuda profesyonel yardım almak konusunda çok da korkak davranmadım. Bir psikolog ile konuşmak bana iyi geldi. Artık yeniden normal bir şekilde uyuyabiliyorum."

'da 28 puanla 10. sırada yer alan Frankfurt ile sezonu daha iyi bir yerde bitirmek istediğini söyleyen Hinteregger şu şekilde devam etti:

"Bu sezon bizim için inişli çıkışlı gitti. Bayern, Leverkusen, Leipzig veya 'e karşı büyük zaferler aldık ancak sonrasında çok zayıf performanslar ortaya koyduk. Sürpriz yumurta gibiyiz. Frankfurt'taki herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kuruyor, hepimizin üst düzey hedefleri var. Gelecek yıllarda, ne olursa olsun, en üst seviyede olmak istiyoruz. Frankfurt ile şampiyon olmak çok özel olur."