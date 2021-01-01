ÖZEL | Hansi Flick Bayern Münih'ten neden ayrılıyor? Sebebi mili takım değilmiş

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick görevi bırakmak istediğini açıkladı. Peki ayrılık kararının nedeni ne?

Takımının 3-2 kazandığı Wolfsburg deplasmanının ardından sezon sonunda görevinden ayrılmak istediğini ve bunu hem yönetim kuruluna hem de futbolcularına söylediğini belirten Hansi Flick'in ayrılık kararının yankıları devam ediyor.

Goal'ün edindiği bilgiye göre Flick'i bu karara iten Hasan Salihamidzic ile ilişkisi oldu.

Flick'in Salihamidzic ile ilişkisi

Goal'ün edindiği bilgiye göre 56 yaşındaki teknik direktörün Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic ile yaşadığı gerimler takımdan ayrılma kararında belirleyici oldu.

Bu gerilimin nedenlerinden biriyse Bayern Münih'in unutulmaz golcülerinden Miroslav Klose'ydi. Bayern Münih'in U17 takımının teknik direktörü olduğu dönemde Salihamidzic'in oğlunu yeterince iyi görmeyen ve yedek bırakan Klose'nin Salihamidzic ile arası bu olaydan dolayı açıldı.

Salihamidzic ile yaşadığı problemden dolayı istifa etmeyi düşünen Klose, Flick'ten gelen teklifle bir anda A takımın teknik heyetine katılırken, bu gelişme Salihamidzic ile Flick'in arasının açılmasına neden oldu.

Klose A takım teknik heyetine katıldığından bu yana ikili arasında sıklıkla fikir ayrılıkları meydana gelirken, bu gerginlik transfer politikarları ve Manuel Neuer'in devam eden sözleşme görüşmeleri sırasında basınla olan ilişkilere de yansıdı.

Alaba ve Boateng konusu

Bayern Münih'in sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan David Alaba ve Jerome Boateng ile yeni sözleşme imzalamaması da Hansi Flick'in canını sıkan konular arasında yer aldı.

Her iki oyuncunun da takımda kalmasını isteyen Flick, yönetimin bu oyuncuların takımda kalması için yeterince fedakar olamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Her iki oyuncunun da daha iyi sözleşmeleri hak ettiğina inanan Flick, kulübün görüşmeler devam ederken David Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'yi basın yoluyla eleştirmesini de yanlış bir karar olarak nitelendirdi.

Daha fazla okuma