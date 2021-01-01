ÖZEL | Hamit Altıntop, Robert Lewandowski'den yoksun Bayern Münih'i değerlendirdi

Bayern Münih'in eski yıldızı Hamit Altıntop, PSG maçı öncesi Bavyera ekibinin tur şansını yorumladı.

Hamit Altıntop, Türkiye Milli Takımı ile başarılar kazandı. Schalke, Real Madrid ve Galatasaray gibi popüler takımlarda forma giydi. Fakat o en çok Bayern Münih ile özdeşleşti. Bayern'in eski yıldızı, çeyrek finalde PSG ile eşleşen Bavyera ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu Goal'e değerlendirdi.

Hamit Altıntop Bayern Münih hakkında ne dedi?

Hamit Altıntop, Bayern Münih'in PSG karşısındaki şansını analiz ederken, milli takım haftasında sakatlanan Robert Lewandowski'nin yokluğuna dikkat çekti.

“Bu haber Bayern Münih için çok kötü oldu. Şimdi ne kadar iyi olduklarını göreceğiz. Lewandowski olmadan nasıl oynayacaklar? Tüm futbolseverler için çok ilginç olacak."

"O inanılmaz bir sezon geçirdi. Ligde şimdiden 35 gol attı. Ve şimdi Bayern onsuz başa çıkmanın bir yolunu bulmalı."

"Bu haberden önce, Bayern Münih'in elbette eşleşmede favori olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi onsuz, çok ilginç olacak."

"Neymar'ın geri dönmesi de bu işi biraz daha zorlaştıracak. Bu sezon Paris SG, Şampiyonlar Ligi'ne çok odaklanmış durumda. Şampiyonluğu çok istiyorlar."

"Lewandowski olmadan nasıl oynayacaklarını merak ediyorum. Serge Gnarby forma şansı bulursa bir alternatif olabilir. Almanya ile oynadığı üç maçına bakarsanız, orada önde oynadı. Belki Bayern de bu şekilde oynayabilir, yani biraz Manchester City'in yaptığı gibi. 9 numara daha çok 10 numara gibi pozisyon alabilir."

“Her zaman olduğu gibi bir tarafta Leroy Sane, diğer tarafta Kingley Coman olabilir. Thomas Müller de 10 numara pozisyonuna geçebilir."

"Lewandowski ile 9-10 aydır aynı oyunu oynadılar ve şimdi durum farklı olacak. Belki de Hansi Flick sistemini değiştirmelidir."

"Lewandowski ile oyun çok farklı oluyor. Topu tutabilir, oyunu hızlı hale getirebilir ve gücü ve kalitesiyle defans oyuncularının işini zorlaştırabilir."

Hamit Altıntop'un Bayern Münih kariyeri

Gelsenkirchen'de doğan ve doğduğu yerin takımı Schalke'de yetişen Hamit Altıntop, Ruhr ekibinde gösterdiği performansla 2007-08 sezonunda Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Başarılı oyuncu hem orta sahada hem de savunmanın sağında oynaması sebebiyle adeta jokere dönüştü. Bavyera ekibinde geçirdiği dört sezonda 90 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

İki kere Bundesliga şampiyonluğı kazandıktan sonra Real Madrid'e transfer oldu.

HAMİT ALTINTOP'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FAVORİSİ BAYERN MÜNİH