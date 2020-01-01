ÖZEL | Hakan Çalhanoğlu: Zlatan benden daha serbest oynamamı istedi

Milan'da forma giyen milli futbolcu, son zamanlardaki formunda takım dizilişindeki yeni pozisyonunun etkisi olduğunu söyledi.

'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Goal ve Dazn'a verdiği özel röportajda son zamanlardaki formunda Zlatan Ibrahimovic'in etkisi olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle verilen aradan sonra 'da etkileyici bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, 12 maçta 6 gol atıp 8 de asist vermişti. Milan da bu 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde ederek sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Stefano Pioli'nin öğrencileri yeni sezona da 2-0'lık galibiyeti ile başladı.

Takımın ve kendisinin formu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Stefano Pioli'nin sisteminde işler bizim için daha iyi gidiyor. Benim için de nihayet istediğim pozisyonda sürekli olarak şans bulmak çok önemli. Bunu Pioli mümkün kıldı." dedi.

Daha fazla takım

Zlatan Ibrahimovic ile sahada çok iyi bir uyum içersinde olduklarını da sözlerine ekleyen milli futbolcu, "Zlatan'ın bizimle saha içinde uygulamak istediği pek çok fikri var. Onun tüm tecrübesinden faydalanmaya çalışıyor. O idmanlarda bile girdiği her rekabeti kazanmak isteyen birisi. Kaybettiği zaman gerçekten çok sinirli oluyor."

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"Zlatan, geri dönmeden önce beni ve kalitemi biliyordu. Benden hep çok fazla düşünmememi ve daha fazla serbest oynamamı istedi. Saha içindeyken de ikimiz de birbirimizin neler yapacağını çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Milan'ın yaz aylarında takımın başına getirmek için Ralf Rangnick ile görüşmelerde bulunması ile ilgili olarak ise Hakan, "Rangnick'i 'dan çok iyi tanıyorum. Pek çok kişi de bana onunla ilgili sorular sordu. Ama şu an Pioli, bu takım için her gün yüzde 100'ünü veriyor. Biz de ona bunu saha içinde geri ödemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın bu sezonki hedefleri sorulduğunda ise "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Tonali'yi transfer ettik. Ayrıca Zlatan ile de sözleşme uzattık. Başarılı olmak istiyoruz. Ben takımdan oldukça umutluyum." diyerek cevap verdi.

