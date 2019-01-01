ÖZEL HABER | Trabzonspor, Emircan Altıntaş'ın peşini bırakmıyor

Trabzonspor, Ümraniyespor'lu Emircan Altıntaş için temaslarını sıklaştırdı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından , kadrosuna bir takviye daha yapmak için Ümraniyespor ile görüşmeleri sürdürüyor.

Goal 'den Burakhan Işık'ın edindiği bilgiye göre Karadeniz temsilcisi orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş için Ümraniyespor'un kapısını çaldı.

Ümraniyespor, transferin tamamlanması için 2 milyon TL talep ettiğini Trabzonspor'a iletti.

Beşiktaş altyapısında yetişen Emircan Altıntaş, kariyerinde sağ bek olarak da görev yaptı.

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24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 'de ve Türkiye Kupası'nda görev aldığı 37 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor yaz transfer döneminde Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nemanja Andjusic, John Obi Mikel, Donis Avdijaj, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna katmıştı.