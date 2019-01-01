ÖZEL HABER | Real Madrid, Neymar yerine Kylian Mbappe'ye yöneldi

Neymar'ın Barcelona ile adının sıkça geçmesi sebebiyle bu transfere olan ilgisini kaybeden Real Madrid, gözünü Kylian Mbappe'ye çevirdi.

Yeni sezon öncesi Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo transferleri ile şimdiden 300 milyon euro harcama yapan , yeni hedef olarak Mbappe'yi belirledi.

Goal kaynaklarının ulaştığı bilgilere göre eski takımı 'ya dönmesi gündemde olan Neymar, Real Madrid'in transfer listesindeki 1 numaralı yerini 'deki takım arkadaşı Mbappe'ye kaptırdı.

Başkan Florentino Perez'in, Neymar'a olan hayranlığını bizzat dile getirmesiyle birlikte uzun süre Real Madrid'e geleceği yönünde haberler çıkan Brezilyalı yıldızın Barcelona'ya dönme ihtimali daha ağır basıyor.

Bu sebeple Neymar transferini askıya alan yönetim, henüz 20 yaşında ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan golcü oyuncu Mbappe'ye yoğunlaşmaya başladı.

Mbappe, geçtiğimiz sezon PSG ile çıktığı 43 resmi maçta 39 kez ağları havalandırmış 17 de asist yapmayı başarmıştı.